Клиенты Travel Express рассказали, как лишились отпуска: Мы все в шоке.

Они заплатили тысячи евро за долгожданный отпуск, но вместо посадки в самолет оказались в полиции.

Нескольким людям, которые должны были в ближайшие дни отправиться на отдых в Болгарию, Турцию, Испанию и другие страны, сообщили об отмене поездки буквально перед вылетом. Причем уведомление они получили в сообщении в Facebook, практически без каких-либо объяснений. Единственное, что им сообщили, — деньги не были перечислены ни гостиницам, ни транспортным компаниям, а, как утверждается, были потрачены директором туристического агентства на личные нужды, передает tv8.md

Женщина была задержана полицией. Если один из сотрудников компании заявил, что пострадали около 100 человек, то председатель Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы считает, что число жертв значительно выше — не менее 500, сообщает UNU TV.

Павел Воскобой — один из клиентов агентства, который должен был отправиться в отпуск. Он рассказал, что давно планировал поездку и с нетерпением ждал отдыха на море. Однако накануне около 21:00, когда чемоданы уже были собраны, ему позвонили и сообщили новость, перечеркнувшую все планы.

«Я обратился в туристическое агентство, которому доверял и с которым сотрудничал еще в прошлом году. Через них же ездил отдыхать в Болгарию. Агентство рекомендовали друзья как надежную компанию с многолетним опытом работы. Я подписал договор, как и год назад, и у меня не было никаких оснований думать, что могут возникнуть проблемы.

Я уже полностью подготовился к отпуску. Чемоданы были собраны, и около девяти часов вечера получил сообщение от менеджера, с которым заключал договор. Мне сказали, что отпуск отменяется, потому что директора компании подозревают в использовании денег клиентов в личных целях. Тогда же мне посоветовали обратиться в полицию и написать заявление», — рассказал Павел Воскобой, ставший жертвой мошенничества.

Речь идет о туристическом агентстве Travel Express. По словам мужчины, сотрудники компании объяснили ему, что хотя бронирование было подтверждено, деньги так и не поступили ни в отель в Болгарии, ни транспортной компании, которая должна была выполнять перевозку.

«Все выглядело подтвержденным. Но, как объяснил менеджер, подтверждено было только бронирование. Мы оплатили поездку и получили все чеки, однако директор агентства не перевела деньги партнеру или туроператору в Болгарии. Я целый год откладывал деньги на отпуск, а вечером в одно мгновение остался без отдыха, без денег и без каких-либо внятных объяснений».

В аналогичной ситуации оказалась и Татьяна Катринеску. До вылета оставалось всего несколько часов, когда ей без объяснений сообщили об отмене поездки.

«Я знаю эту компанию, уже около трех лет пользовалась ее услугами, и никаких проблем никогда не возникало. Этот отпуск мы планировали несколько месяцев назад, должны были вылететь 20-го числа. Самолет был вечером в девять часов, а в пять вечера мне просто написали: "Вы не летите". Ни извинений, ни объяснений — ничего.

По телефону мне говорили только: "Татьяна, две минуты". Эти две минуты превращались в два с половиной часа. Время выезда уже наступало, а мне переставали отвечать. На сообщения либо вовсе не отвечали, либо сухо писали: "Я вам перезвоню". И на этом все. Мы заплатили 2200 евро за частную поездку в Узбекистан и Таджикистан с 21 по 30 число».

Утром съемочная группа UNU TV приехала в офис компании, чтобы выяснить подробности произошедшего, однако двери были закрыты.

Люди, пришедшие к офису агентства, говорят, что ситуация кажется особенно странной, поскольку многие пользовались услугами компании на протяжении семи лет и никогда не сталкивались с подобными проблемами. Размер ущерба, по их словам, составляет от 2500 до 5000–6000 евро на семью.

«Около трех недель назад мы полностью оплатили поездку — 26 тысяч леев. Трое человек должны были ехать в Болгарию. Сегодня приехали в офис, но никого нет, телефоны молчат, в Viber никто не отвечает».

«Это был мой первый опыт с этой компанией, но я специально интересовался у других людей, и все говорили, что раньше агентство работало хорошо. Теперь получается, что мы попали в руки мошенников. Все деньги были семейными сбережениями. Теперь мы остались и без моря, и без денег. Это несправедливо. Мы должны были отдыхать семь ночей. Сейчас вызвали полицию и ждем ее».

«Я полностью оплатил отдых на Мальдивах в сентябре. После того как узнал о случившемся, попытался связаться с представителями агентства, но никто больше не отвечает. Я заплатил 2500 евро. Это была не первая поездка через это агентство — мы сотрудничали почти три года, и до сих пор все проходило отлично. Никогда не было повода сомневаться в их профессионализме. Сейчас мы все в состоянии шока. Мне постоянно звонят люди из группы, где агентство публиковало свои предложения. Никто не ожидал такого», - говорят люди.

«Мы внесли только предоплату. Забронировали три тура на трех человек, всего около 16 тысяч леев. Уже три года подряд путешествовали через них, и всегда все было отлично. Сегодня обо всем узнали из Facebook. Когда я написала сотруднице, она подтвердила, что это действительно произошло, и сказала обращаться в полицию. Нет, такого мы точно не ожидали. Невозможно ожидать подобного от компании, с которой успешно путешествовал три года», - рассказали обманутые граждане.

UNU TV попытался получить комментарий у представителей Travel Express. Одна из сотрудниц агентства согласилась поговорить только на условиях анонимности. Она сообщила лишь несколько деталей, но не смогла объяснить, как получилось, что такое количество людей оказалось обмануто.

Если сотрудница туристического агентства говорит примерно о ста пострадавших, то председатель Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы утверждает, что число обманутых туристов значительно больше — около 500 человек. По его словам, многие из них пока еще не знают, что стали жертвами мошенничества, поскольку их поездки были запланированы вплоть до октября. Те же, кто уже узнал о произошедшем, сегодня обратились в полицию.