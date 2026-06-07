Мафия в Германии все чаще нанимает подростков для заказных нападений.

По информации BILD, подростков от 15 до 17 лет нанимают за несколько тысяч евро, чтобы они стреляли по криминальным авторитетам, нападали на бизнесы или даже брали на себя чужие убийства, передает bild.de

Такие случаи уже фиксировали в Гамбурге, в Шлезвиг-Гольштейне и Кёльне. В Гамбурге 15-летний подросток из Нидерландов стрелял в чеченского криминального авторитета, на острове Зильт 15-летний азербайджанец открыл огонь по парикмахерской, а в Шлезвиг-Гольштейне несовершеннолетний албанец признался в убийстве, которого, как выяснили следователи, не совершал.

Немецкие силовики называют это явление «насилие как услуга». Заказчики остаются в тени, рекрутеры ищут исполнителей через мессенджеры, соцсети, игровые платформы и закрытые чаты, а подростки часто почти ничего не знают о настоящих организаторах.

Европол в свою очередь предупреждает, что похожая схема уже стала серьезной проблемой в Швеции, где криминальные сети вербуют даже детей от 11 до 15 лет.