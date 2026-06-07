theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
7 Июня 2026, 17:45
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мафия в Германии все чаще нанимает подростков для заказных нападений

В Германии подростков все чаще используют как исполнителей заказных нападений.

Мафия в Германии все чаще нанимает подростков для заказных нападений.
Мафия в Германии все чаще нанимает подростков для заказных нападений.

По информации BILD, подростков от 15 до 17 лет нанимают за несколько тысяч евро, чтобы они стреляли по криминальным авторитетам, нападали на бизнесы или даже брали на себя чужие убийства, передает bild.de

Такие случаи уже фиксировали в Гамбурге, в Шлезвиг-Гольштейне и Кёльне. В Гамбурге 15-летний подросток из Нидерландов стрелял в чеченского криминального авторитета, на острове Зильт 15-летний азербайджанец открыл огонь по парикмахерской, а в Шлезвиг-Гольштейне несовершеннолетний албанец признался в убийстве, которого, как выяснили следователи, не совершал.

Немецкие силовики называют это явление «насилие как услуга». Заказчики остаются в тени, рекрутеры ищут исполнителей через мессенджеры, соцсети, игровые платформы и закрытые чаты, а подростки часто почти ничего не знают о настоящих организаторах. 

Европол в свою очередь предупреждает, что похожая схема уже стала серьезной проблемой в Швеции, где криминальные сети вербуют даже детей от 11 до 15 лет.

Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте