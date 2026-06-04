Рабочих-мигрантов заживо сожгли на автозаправке в Италии: подозревают мафию.

Тема незаконного найма сельскохозяйственных рабочих в Италии вновь оказалась в центре внимания из-за чудовищного преступления: в понедельник, 1 июня, в Калабрии четырёх иностранных сельхозрабочих заперли в машине и сожгли заживо на автозаправке в Амендоларе. Менее чем через сутки были задержаны двое граждан Пакистана — Сафир Ахмед и Али Раза, обоим 31 год. Мужчинам предъявлено обвинение в массовом убийстве при отягчающих обстоятельствах. Их вину подтвердили записи с камер видеонаблюдения на автозаправке, где обнаружили горящий автомобиль, передает euronews.com

"Это беспрецедентно тяжкое преступление и по последствиям — четыре погибших, — и по способу его совершения", — заявил на пресс-конференции прокурор Кастровиллари Алессандро Д’Алессио. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил: "Капоралато (незаконный найм сельскохозяйственных рабочих) рассматривается как одна из версий, но не единственная".

Как затем уточнил прокурор, все погибшие находились в Италии легально, имели действующий вид на жительство, не были судимы и жили в стране уже несколько лет. В Калабрию они приехали, побывав до этого на Сардинии. Убитые сельхозрабочие — пакистанец Васим Хан, 29 лет, и афганцы Амин Фазал Хогджани (28 лет), Уллах Исмат Киеми (19 лет) и Сафи Иайджад (27 лет).

В Амендоларе потрясены произошедшим

"Это жуткое четырёх сельхозрабочих в Калабрии потрясло нас всех. (...) Италия не отступит перед насилием и варварством: крайне важно полностью пролить свет на это чудовищное преступление и привлечь всех виновных к ответственности". Об этом написала в X премьер-министр Джорджа Мелони.

В субботу профсоюз CGIL проведёт акцию протеста (источник на итальянском языке). Она начнется на автозаправке, где были убиты четверо рабочих, затем колонна пройдёт маршем до центральной площади Амендолары в провинции Козенца.

Что рассказал единственный выживший

Следователи установили личности жертв по документам, найденным в квартире, где они жили вместе с другими мигрантами. В их числе был Мохаммад Таджем Аламьяр, 35-летний афганец, который находится в Италии около года. Аламьяр, на глазах которого погибли четверо таких же сельхозрабочих, как он сам, без колебаний обвиняет злоумышленников. Он делает это в интервью Общественному телевидению Rai (источник на итальянском языке): "Это мафия, мафия... Это пакистанские мафиоз", - говорит он.

На ломаном итальянским он рассказывает, что двое задержанных, обвиняемых в умышленном убийстве, занимались их перевозкой и требовали деньги, которые погибшие платить отказывались. Поняв это, те, по его словам, сначала выплеснули бензин в салон автомобиля, а затем подожгли его зажигалкой.

По словам афганца, эти граждане Пакистана угрожали ему и другим ножами и пистолетами, заставляя работать, при этом не расплачивались: "Денег нам не давали: есть было что, жильё было, а денег — нет".

Он — единственный очевидец трагедии. Его показания, по данным следствия, совпадают с тем, что зафиксировали камеры видеонаблюдения на территории автозаправки. С погибшими товарищами он жил вместе, в квартире в Виллапьяне, провинция Козенца. В этом жилье ютились десять человек.

С 20 апреля Аламьяр и четверо его "коллег" были заняты на сборе клубники на сельхозпредприятии в Скандцано-Йонико. Каждое утро на работу их привозили всё те же два пакистанца. В первые дни им платили "в чёрную". Позже, как утверждается, они договорились о ставке 45 евро в день. "В итоге жильё нам оставили, но платить перестали", — говорит очевидец. —" К тому же требовали ещё по пять евро в день за дорогу до работы".

Трагедия в Амендоларе — исключение?

Последний доклад «Агромафия и капоралато» (источник на итальянском языке), опубликованный в 2022 году обсерваторией имени Плачидо Риццотто при профсоюзе CGIL, оценивает число эксплуатируемых в итальянских полях работников примерно в 230 тысяч человек, что составляет четверть всех сельхозрабочих. На протяжении многих лет обсерватория изучает ведет работу по сбору сигналов и жалоб.

Из исследования следует, что уровень нелегальной занятости особенно высок в Апулии, Сицилии, Кампании, Калабрии и Лацио, где, по оценкам, свыше 40% работников либо имеют незаконные трудовые договоры, либо вовсе работают без каких-либо контрактов. Во многих регионах Севера показатель нарушений лишь немного ниже — от 20% до 30%.

Есть ли в Италии закон против незаконного найма?

Закон № 199 против капоралато (незаконного найма сельхозрабочих) был принят в 2016 году правительством Ренци. Он дал определенный результат, но оказался не на 100% эффективным: сказываются отсутствие необходимого числа проверок и страхи трудовых мигрантов. Последние, ради получения необходимых документов для вида на жительство, соглашаются на рабский труд, порой вообще без оплаты, как в Амендоларе, и не заявляют о нарушениях.

Число судебных процессов по делам об эксплуатации труда заметно выросло, но закон по-прежнему применяется недостаточно широко, поскольку всё держится на работе следственных подразделений карабинеров, финансовой гвардии, полиции и прокуратуры.

Закон в Италии предусматривает выдачу вида на жительство мигранту, который подаёт жалобу. Однако бюрократическая процедура и сроки рассмотрения жалобы затянуты. Все это время мигрант остаётся без защиты, без работы, без денег и без жилья, а значит, подвержен жестокой мести и шантажу со стороны нанимателей, действующих нелегально.

Закон 2016 года считается передовым в Европе, но по сути остаётся нереализованным. Как показал случай в Амендоларе, итальянская мафия успела даже заключить союз с зарубежными ОПГ из стран, откуда приезжают мигранты, превращённые здесь в рабов.