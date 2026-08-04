В Кишиневе карабинеры нашли несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске.

Несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске, обнаружил экипаж карабинеров во время патрулирования на улице Иона Крянгэ в Кишиневе.

По данным Генерального инспектората карабинеров, несовершеннолетняя вела себя подозрительно.

В ходе проверки было установлено, что она числится в базе данных полиции как разыскиваемая с 16 июня.

Несовершеннолетнюю доставили в инспекторат полиции Буюкан, где были оформлены необходимые документы по делу. Позже ее поместили в специализированный центр, после чего представители полиции передадут ее семье.