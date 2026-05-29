Улица Вероники Микле в Кишиневе будет отремонтирована.

По словам мэера столицы Иона Чебана, эта зона не ремонтировалась с момента строительства улицы. Муниципалитет намерен создать современное и удобное городское пространство для пешеходов на площади около 6,7 тыс. квадратных метров, передает noi.md

Тротуар будет реорганизован: здесь появятся пешеходная зона, зеленые насаждения, деревья, газон и новая городская мебель. Существующее покрытие заменят новым, аналогичным тому, что используется на улицах Михая Эминеску и Влайку Пыркэлаба.

Также будут установлены тактильные элементы для людей с нарушениями зрения, а доступ адаптируют для лиц с ограниченной мобильностью.

Перед театром Luceafărul обустроят зону отдыха, а незаконные парковки будут ликвидированы и реорганизованы, в том числе с выделением мест для людей с ограниченными возможностями.

Проект был согласован с центральными учреждениями в соответствии с нормами, действующими для центральной зоны города.