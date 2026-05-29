theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
29 Мая 2026, 19:02
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Улица Вероники Микле в Кишиневе будет отремонтирована

Мэрия Кишинёва со следующей недели начнёт работы по благоустройству прилегающих территорий на улице Вероники Микле, на участке между улицами А. Пушкина и Армянской.

Улица Вероники Микле в Кишиневе будет отремонтирована.
Улица Вероники Микле в Кишиневе будет отремонтирована.

По словам мэера столицы Иона Чебана, эта зона не ремонтировалась с момента строительства улицы. Муниципалитет намерен создать современное и удобное городское пространство для пешеходов на площади около 6,7 тыс. квадратных метров, передает noi.md

Тротуар будет реорганизован: здесь появятся пешеходная зона, зеленые насаждения, деревья, газон и новая городская мебель. Существующее покрытие заменят новым, аналогичным тому, что используется на улицах Михая Эминеску и Влайку Пыркэлаба. 

Также будут установлены тактильные элементы для людей с нарушениями зрения, а доступ адаптируют для лиц с ограниченной мобильностью. 

Перед театром Luceafărul обустроят зону отдыха, а незаконные парковки будут ликвидированы и реорганизованы, в том числе с выделением мест для людей с ограниченными возможностями. 

Проект был согласован с центральными учреждениями в соответствии с нормами, действующими для центральной зоны города.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте