2 Июня 2026, 14:11
Крупное дерево упало на улице Мелестиу в Кишиневе
Оно частично заблокировало проезжую часть и создало препятствия для движения автотранспорта и пешеходов.
Дерево рухнуло прямо на проезжую часть, заняв значительный участок дороги. В непосредственной близости находилось несколько припаркованных автомобилей, передает noi.md
На место происшествия прибыли экипажи спасателей и пожарных, которые оперативно приступили к распилу веток и расчистке территории.
Инцидент произошел на фоне нестабильных погодных условий и обильных осадков, зафиксированных в столице.