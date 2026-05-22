Телефонные мошенники лишили жителей Молдовы более 4 млн леев за сутки.

Самые крупные суммы, которые потеряли пострадавшие, составили 800 тысяч и 600 тысяч леев.

В шести случаях жертвы передали мошенникам наличные деньги.

Правоохранители уточняют, что благодаря бдительности граждан удалось предотвратить ещё 214 попыток мошенничества.

Аферисты используют различные ложные личности, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, представителями банковских учреждений, сотрудниками Службы информации и безопасности, инспекторами Государственной налоговой службы, представителями телекоммуникационных компаний, а также курьерами почтовых служб.

«Не сообщайте SMS-коды или банковские данные и не передавайте деньги незнакомым людям. Проверяйте информацию только из официальных источников, а в случае подозрительного звонка — немедленно завершите разговор и свяжитесь с соответствующим учреждением», — говорится в сообщении Генерального инспектората полиции.