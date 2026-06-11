В Кишиневе и Бельцах хотят запустить городские поезда, связующие разные районы.

По словам начальника Управления политики в области железнодорожного транспорта Романа Гапеева, проект предусматривает не просто сообщение между Железнодорожным вокзалом и Кишиневским международным аэропортом, но и создание нового вида общественного транспорта, который поможет разгрузить городской трафик, сообщает logos-press.md

«Речь идёт о маршрутах, связывающих различные районы города по существующей железнодорожной инфраструктуре. Поезда смогут курсировать один или два раза в час в зависимости от утверждённого расписания», — заявил Гапеев на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

По его словам, такая система позволит жителям быстрее добираться между районами города, не используя личный автомобиль и не пересаживаясь на несколько видов общественного транспорта. Аналогичный проект, по его словам, интересует и муниципальные власти Бельц.

Государство субсидирует услугу

Для реализации инициативы после принятия законодательных изменений правительству предстоит утвердить договоры на оказание общественных услуг, в которых будут определены расписание движения поездов, стоимость билетов и механизмы компенсации эксплуатационных расходов. Гапеев подчеркнул, что такие перевозки не должны приносить прибыль, поскольку это соответствует как европейским, так и национальным нормам регулирования общественного транспорта.

«Если говорить о сроках, то уже через два-три месяца мы могли бы заключить такие контракты и запустить поезда», — отметил представитель министерства.

На начальном этапе перевозки планируется осуществлять существующим подвижным составом. В дальнейшем власти намерены инвестировать в модернизацию поездов и повышение качества услуг.

Говоря о механизме прямого заключения контрактов, Гапеев пояснил, что в настоящее время на железнодорожном рынке Молдовы фактически действует только один оператор, способный предоставлять такие услуги. В этих условиях проведение тендера может затянуть процесс и создать риски для запуска перевозок.

«Мы хотим исключить риски сбоев в работе и избежать ситуации, когда пришлось бы ждать полгода, чтобы понять, появятся ли участники тендера», — сказал он.

Мониторинг бюджетных средств

Чиновник также подчеркнул, что использование государственных средств будет находиться под строгим финансовым контролем, чтобы средства, выделенные на пассажирские перевозки, не использовались для других целей, таких как грузовые перевозки или содержание инфраструктуры.

По предварительным оценкам МИДР, из примерно 300 миллионов леев, необходимых для развития этих услуг, около 270–280 миллионов леев будут направлены на железнодорожную инфраструктуру. Точные расходы на эксплуатацию маршрутов и возможную модернизацию подвижного состава будут определены позднее.