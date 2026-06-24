В Кишиневе гражданку Украины приговорили к 6 годам тюрьмы за телефонное мошенничество.

Суд Кишинева приговорил 23-летнюю гражданку Украины к шести годам лишения свободы по делу о хищении денег с банковских карт жителей Молдовы. Обвиняемая помогала преступной группе обналичивать украденные средства через банкоматы.

Как установило следствие, подсудимая, которая проживала в Тирасполе, входила в организованную преступную группировку. Мошенники звонили гражданам Молдовы под видом сотрудников банков или мобильных операторов. Для обмана они использовали самые разные предлоги: от перехода на связь 5G и обновления приложений до отмены «подозрительных операций». Иногда они убеждали жертв установить через WhatsApp программы, которые на самом деле были вирусами, открывающими удаленный доступ к счетам, паролям и кодам авторизации. Всего с сентября по октябрь 2025 года группировка совершила как минимум 12 таких преступлений, нанеся людям ущерб более чем на 662 тысячи леев, пишет rupor.md

Роль самой девушки заключалась в том, чтобы «превратить» украденные безналичные деньги в наличные. Для этого она ежедневно приезжала из Тирасполя в Кишинев. Карты, SIM-карты, доступы к счетам и инструкции с конкретными суммами ей передавали через тайники, Интернет или отправляли с водителями такси. Обналичив деньги в разных банкоматах города, она возвращалась в Тирасполь и отдавала их сообщникам. За эту работу ей платили от 2% до 4% от снятых сумм каждую неделю.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, поэтому ее дело рассмотрели в упрощенном порядке. Помимо тюремного срока полузакрытого типа, суд назначил ей штраф в размере 450 тысяч леев (9 000 условных единиц) и на пять лет запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением имуществом. Также осужденная обязана полностью возместить материальный ущерб всем 12 потерпевшим. После того как девушка отбудет свой срок в тюрьме, ее официально выдворят за пределы Республики Молдова.