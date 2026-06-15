Гражданку Украины оштрафовали в Молдове за попытку вывезти более 20 тысяч евро.

Помимо штрафа в размере 95 тысяч леев, у женщины конфисковали всю незадекларированную сумму, передает realitatea.md

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, инцидент произошёл в ноябре 2025 года в Международном аэропорту Кишинёва. Женщина направлялась рейсом в Болонью и выбрала «зелёный коридор», предназначенный для пассажиров, которым нечего декларировать.

Во время проверки таможенники обратили внимание на её поведение и обнаружили часть денег, спрятанных в бюстгальтере. Несмотря на это, пассажирка продолжала утверждать, что перевозит сумму менее 10 тысяч евро — предельного порога, не требующего обязательного декларирования.

После дополнительного досмотра с использованием сканера сотрудники таможни нашли остальную часть наличных, также спрятанную в нижнем белье.

Следствие установило, что ранее женщина ввезла эти деньги в Молдову через пункт пропуска Паланкa, прибыв из Украины автобусом и не задекларировав средства при пересечении границы.