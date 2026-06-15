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realitatea.md logorealitatea
15 Июня 2026, 23:06
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Гражданку Украины оштрафовали в Молдове за попытку вывезти более 20 тысяч евро

Суд в Кишинёве признал виновной 46-летнюю гражданку Украины, которая пыталась незаконно вывезти из Молдовы более 20 тысяч евро, спрятав наличные в нижнем белье.

Гражданку Украины оштрафовали в Молдове за попытку вывезти более 20 тысяч евро.
Гражданку Украины оштрафовали в Молдове за попытку вывезти более 20 тысяч евро.

Помимо штрафа в размере 95 тысяч леев, у женщины конфисковали всю незадекларированную сумму, передает realitatea.md

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, инцидент произошёл в ноябре 2025 года в Международном аэропорту Кишинёва. Женщина направлялась рейсом в Болонью и выбрала «зелёный коридор», предназначенный для пассажиров, которым нечего декларировать.

Во время проверки таможенники обратили внимание на её поведение и обнаружили часть денег, спрятанных в бюстгальтере. Несмотря на это, пассажирка продолжала утверждать, что перевозит сумму менее 10 тысяч евро — предельного порога, не требующего обязательного декларирования.

После дополнительного досмотра с использованием сканера сотрудники таможни нашли остальную часть наличных, также спрятанную в нижнем белье.

Следствие установило, что ранее женщина ввезла эти деньги в Молдову через пункт пропуска Паланкa, прибыв из Украины автобусом и не задекларировав средства при пересечении границы.

В ходе судебного процесса обвиняемая полностью признала вину. Суд назначил ей штраф в размере 95 тысяч леев и постановил конфисковать в доход государства всю сумму незаконно перемещаемых денежных средств.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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