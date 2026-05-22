В Кишиневе двух детей высадили из троллейбуса во время дождя

Отец детей сообщил об этом случае на своей странице в Facebook, передает stiri.md

«Высадить ребенка из транспорта вместо предупреждения, посреди города, во время шторма, — это крайне безответственно со стороны любого, кто это сделал. Мы благодарим Кишиневское управление электротранспорта и I.M. Parcul Urban de Autobuze за заботу о детях. Инспекторы или любой другой контролер могли бы попросить у ребенка дневник… Но нет, лучше было высадить ребенка из транспорта», — написал мужчина.

Он хотел уточнить, что ребенок благополучно добрался домой.

Позже его жена заявила, что с семьей связались представители троллейбусного парка, которые принесли извинения за инцидент и выразили надежду, что подобные случаи не повторятся.

Мать детей отметила, что можно было легко проверить по дневнику или тетрадям, что девочка учится в четвертом классе и имеет право ездить бесплатно в транспорте.