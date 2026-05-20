Ким Кардашьян простила грабителей, укравших у неё драгоценности на £7,5 миллиона.

Спустя почти десять лет после нападения звезда потребовала от преступников символическую компенсацию — всего один евро, передает news.am

Речь идёт о резонансном ограблении, произошедшем в 2016 году во время Недели моды в Париже. Тогда группа преступников ворвалась в номер Кардашьян в роскошном отеле Hôtel de Pourtalès, связала её, заткнула рот и, угрожая оружием, похитила украшения на сумму около £7,5 миллиона.

Среди украденных драгоценностей было и знаменитое помолвочное кольцо стоимостью около £3 миллионов, подаренное Ким её бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом. Большая часть похищенного так и не была найдена.

Однако во время слушаний по гражданскому иску адвокат Кардашьян Лионор Эннерик заявила, что её клиентка больше не стремится к серьёзной финансовой компенсации.

«Она просит лишь символический один евро», — сообщила юрист.

Эту сумму должны выплатить четверо основных участников банды, включая организатора нападения — 70-летнего Аомара Аит Хедаша.

Ранее, после громкого судебного процесса, участников преступной группы прозвали «грабителями-дедушками» из-за их возраста и проблем со здоровьем. Несмотря на вынесенные приговоры, никто из них не вернулся в тюрьму. Суд учёл возраст обвиняемых, ухудшение их здоровья и время, проведённое под стражей до суда.

Главарь банды получил самый суровый приговор — восемь лет лишения свободы, из которых пять были условными.

Во время заседания Ким Кардашьян эмоционально отреагировала на письмо с извинениями от Аит Хедаша. Со слезами на глазах она сказала: «Я ценю это письмо. Я прощаю вас за случившееся, но это не меняет эмоций, чувств и травмы, которая навсегда изменила мою жизнь».

Судья Давид Де Па позже признал, что наказания действительно оказались достаточно мягкими, однако отметил, что никто из обвиняемых, вероятно, больше не совершит преступлений.

Интересно, что стилист Кардашьян — Симона Бреттер, находившаяся в номере во время нападения, — также потребовала лишь символический один евро компенсации.

Совсем иначе поступил администратор отеля Абдеррахман Уатики, которому преступники тоже угрожали оружием. Он требует компенсацию в размере 550 тысяч евро.

Сам отель Hôtel de Pourtalès также требует компенсацию — около £86 тысяч — за ущерб репутации.

Окончательное решение по гражданским компенсациям французский суд должен огласить 15 сентября.