theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Июля 2026, 17:30
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Каушанском районе у двух молодых людей изъяли четыре единицы оружия

Полицейские из Каушан провели обыски по местам жительства двух молодых людей из села Опачь в рамках мероприятий по борьбе с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

В Каушанском районе у двух молодых людей изъяли четыре единицы оружия.
В Каушанском районе у двух молодых людей изъяли четыре единицы оружия.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативной работы в доме 27-летнего мужчины были обнаружены и изъяты два незаконно хранившихся оружия.

По месту жительства второго молодого человека полицейские изъяли два оружия и 30 патронов различного калибра, которые также хранились незаконно.

Оружие и боеприпасы направлены в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз для проведения исследований.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

В полиции напоминают, что незаконное хранение оружия и боеприпасов является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.


Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте