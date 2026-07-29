В Каушанском районе у двух молодых людей изъяли четыре единицы оружия.

Полицейские из Каушан провели обыски по местам жительства двух молодых людей из села Опачь в рамках мероприятий по борьбе с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативной работы в доме 27-летнего мужчины были обнаружены и изъяты два незаконно хранившихся оружия.

По месту жительства второго молодого человека полицейские изъяли два оружия и 30 патронов различного калибра, которые также хранились незаконно.

Оружие и боеприпасы направлены в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз для проведения исследований.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

В полиции напоминают, что незаконное хранение оружия и боеприпасов является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.



