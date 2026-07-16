В Каушанах при обыске нашли противотанковую гранату.

В ходе обысков, проведенных сотрудниками полиции в Каушанах, была обнаружена противотанковая граната.

На основании оперативной информации полицейские нашли в хозяйственной постройке на территории домовладения 57-летнего мужчины противотанковую гранату модели RKG.

Гранату изъяли с соблюдением всех мер безопасности и направили на экспертизу. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является уголовно наказуемым деянием.

Если вы обнаружили подобные предметы, не прикасайтесь к ним и немедленно сообщите об этом по номеру 112.