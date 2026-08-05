В Каушанах задержали гражданина Украины по делу о телефонных мошенничествах.

Правоохранители задержали в Каушанах 35-летнего гражданина Украины, подозреваемого в причастности к схеме телефонного мошенничества.

По данным следствия, мужчина занимался вербовкой курьеров и сбором денежных средств, полученных преступным путём. Затем он конвертировал деньги в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.

По информации полиции, подозреваемый действовал на территории левобережья Днестра и находился в розыске за незаконное пересечение государственной границы.

Участники преступной группы представлялись сотрудниками Poșta Moldovei, телекоммуникационных компаний, а затем выдавали себя за представителей Национального банка Молдовы, СИБ или полиции, чтобы ввести жертв в заблуждение и завладеть их деньгами.

По решению суда подозреваемый помещён под предварительный арест сроком на 30 суток. Расследование продолжается.