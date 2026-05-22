В Молдове мужчина жалуется на счета за электричество при "почти нулевом потреблении".

Мужчина утверждает, что с января отключил большую часть бытовых приборов, включая бойлер, однако суммы в квитанциях продолжили расти, сообщает Studio-L.

Он говорит, что неоднократно обращался к электрикам для проверки дома и сети, но специалисты не выявили утечек или неисправностей. После этого он связался с поставщиком Premier Energy, однако спор по начислениям так и не был решён.

По словам мужчины, за март ему пришёл счёт более чем на 5 тысяч леев, несмотря на минимальное потребление. В результате, после отказа оплачивать начисленную сумму, его отключили от электросети.

В Premier Energy сообщили, что изучат ситуацию и проведут проверку обстоятельств, чтобы установить причины возникших разногласий.