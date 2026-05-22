22 Мая 2026, 11:39
В Молдове мужчина жалуется на счета за электричество при "почти нулевом потреблении"
Житель села Григорьевка Каушанского района заявляет, что получает завышенные счета за электроэнергию, которую, по его словам, он не потребляет.
Мужчина утверждает, что с января отключил большую часть бытовых приборов, включая бойлер, однако суммы в квитанциях продолжили расти, сообщает Studio-L.
Он говорит, что неоднократно обращался к электрикам для проверки дома и сети, но специалисты не выявили утечек или неисправностей. После этого он связался с поставщиком Premier Energy, однако спор по начислениям так и не был решён.
По словам мужчины, за март ему пришёл счёт более чем на 5 тысяч леев, несмотря на минимальное потребление. В результате, после отказа оплачивать начисленную сумму, его отключили от электросети.
В Premier Energy сообщили, что изучат ситуацию и проведут проверку обстоятельств, чтобы установить причины возникших разногласий.