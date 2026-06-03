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studio-l.online logostudio-l
3 Июня 2026, 18:08
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Фермеры из Каушан разводят страусов: стоимость одного яйца достигает 400 леев

В селе Бакчалия Каушанского района уже пять лет работает необычная для Молдовы страусиная ферма. Ее владельцы, супруги Михаела и Нику Лешан, производят и продают страусиные яйца, мясо, жир, перья, а также птенцов.

Фермеры из Каушан разводят страусов: стоимость одного яйца достигает 400 леев.
Фермеры из Каушан разводят страусов: стоимость одного яйца достигает 400 леев.

По их словам, бизнес оказался прибыльным и продолжает развиваться, сообщает Studio-L.

Идея создать ферму появилась после покупки дома в селе. Супруги решили заняться разведением экзотических птиц, поскольку в стране этим занимается очень мало людей. Начав с нескольких страусят, за несколько лет они увеличили поголовье до примерно 30 птиц.

Для воспроизводства стада и продажи молодняка семья использует специальный инкубатор, где яйца находятся под постоянным контролем до момента вылупления птенцов. Это позволяет не только расширять собственное хозяйство, но и поставлять птенцов другим фермерам.

Страусов кормят люцерной и специальной смесью гранул, в состав которой входят около десяти ингредиентов, включая кукурузу, овес, отруби и кальций. В повседневном уходе за птицами супругам помогает жительница села.

После появления на свет птенцов содержат под лампами с красным светом, а затем переводят в специально оборудованные помещения для дальнейшего роста и развития.

Страусиное мясо считается премиальным продуктом. В Молдове его стоимость достигает около 500 леев за килограмм, а в странах Евросоюза цена еще выше. Одно страусиное яйцо, которое по объему соответствует примерно 24 куриным яйцам, стоит от 200 до 400 леев. За один сезон самка может снести до 60 яиц.

Несмотря на внушительные размеры, страусы обычно спокойны и любопытны. По словам Михаелы Лешан, агрессивными они становятся в основном только в период размножения.

Владельцы фермы говорят, что сознательно решили строить свое будущее в Молдове рядом с семьей. В перспективе они планируют значительно расширить хозяйство и увеличить поголовье примерно до 1 000 страусов.

Источник
studio-l.online logostudio-l
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