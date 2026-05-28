28 Мая 2026, 17:43
Налоговая служба проводит рейды на цветочных рынках перед окончанием учебного года
Государственная налоговая служба (ГНС) начала масштабную информационную кампанию на цветочных рынках страны. Инспекторы призывают торговцев работать легально в период пикового спроса, связанного с окончанием учебного года.
В конце мая традиционно вырастает спрос на цветочную продукцию. По данным ГНС, этот период сопровождается высокими рисками налоговых нарушений. Главные из них — сокрытие реальных доходов и отказ от выдачи чеков покупателям, передает rupor.md
Чтобы предотвратить нарушения, налоговые инспекторы посетили крупные точки продаж и распространили среди торговцев информационные материалы.
Главные требования налоговой:
- Кассовые аппараты: строгое и правильное использование контрольно-кассового оборудования.
- Чеки: обязательная выдача кассового чека за каждую проданную позицию.
- Честная отчетность: полное декларирование полученной выручки.
Ведомство обратилось и к гражданам с просьбой проявлять гражданскую ответственность. При покупке цветов к праздникам жителей Молдовы призывают обязательно требовать чек.
В ГНС напоминают: выдача чека — это не просто законная обязанность продавца, но и залог честной конкуренции на рынке.