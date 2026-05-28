Налоговая служба проводит рейды на цветочных рынках перед окончанием учебного года.

В конце мая традиционно вырастает спрос на цветочную продукцию. По данным ГНС, этот период сопровождается высокими рисками налоговых нарушений. Главные из них — сокрытие реальных доходов и отказ от выдачи чеков покупателям, передает rupor.md

Чтобы предотвратить нарушения, налоговые инспекторы посетили крупные точки продаж и распространили среди торговцев информационные материалы.

Главные требования налоговой:

Кассовые аппараты: строгое и правильное использование контрольно-кассового оборудования.

Чеки: обязательная выдача кассового чека за каждую проданную позицию.

Честная отчетность: полное декларирование полученной выручки.

Ведомство обратилось и к гражданам с просьбой проявлять гражданскую ответственность. При покупке цветов к праздникам жителей Молдовы призывают обязательно требовать чек.

В ГНС напоминают: выдача чека — это не просто законная обязанность продавца, но и залог честной конкуренции на рынке.