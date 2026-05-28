theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Мая 2026, 17:43
2 613
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Налоговая служба проводит рейды на цветочных рынках перед окончанием учебного года

Государственная налоговая служба (ГНС) начала масштабную информационную кампанию на цветочных рынках страны. Инспекторы призывают торговцев работать легально в период пикового спроса, связанного с окончанием учебного года.

Налоговая служба проводит рейды на цветочных рынках перед окончанием учебного года.
Налоговая служба проводит рейды на цветочных рынках перед окончанием учебного года.

В конце мая традиционно вырастает спрос на цветочную продукцию. По данным ГНС, этот период сопровождается высокими рисками налоговых нарушений. Главные из них — сокрытие реальных доходов и отказ от выдачи чеков покупателям, передает rupor.md

Чтобы предотвратить нарушения, налоговые инспекторы посетили крупные точки продаж и распространили среди торговцев информационные материалы.

Главные требования налоговой:

  • Кассовые аппараты: строгое и правильное использование контрольно-кассового оборудования.
  • Чеки: обязательная выдача кассового чека за каждую проданную позицию.
  • Честная отчетность: полное декларирование полученной выручки.

Ведомство обратилось и к гражданам с просьбой проявлять гражданскую ответственность. При покупке цветов к праздникам жителей Молдовы призывают обязательно требовать чек.

В ГНС напоминают: выдача чека — это не просто законная обязанность продавца, но и залог честной конкуренции на рынке.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте