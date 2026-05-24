24 Мая 2026, 08:12
В Унгенском районе в реке обнаружено тело мужчины
Полиция сообщает, что вчера, 23 мая, вечером из села Пырлица Унгенского района поступило сообщение о том, что в водах реки обнаружено тело мужчины.
Сообщается, что погибшим оказался 45-летний мужчина, предположительно занимавшийся рыбалкой. Из-за сильного течения, вызванного проливными дождями, его, предположительно, унесло течением.
По предварительной информации, находившиеся поблизости люди пытались вмешаться, чтобы спасти мужчину, но из-за сильного течения это не удалось.
Начато расследование, полиция должна установить все обстоятельства дела, а точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.