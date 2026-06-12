theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
12 Июня 2026, 16:31
3 175
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове свет и газ могут подорожать из-за отмены налоговых льгот

Министерство финансов готовит пересмотр режима НДС, который может привести к отмене ряда сниженных ставок и существующих налоговых льгот. Изменения включены в проект налоговой политики на 2027 год.

В Молдове свет и газ могут подорожать из-за отмены налоговых льгот.
В Молдове свет и газ могут подорожать из-за отмены налоговых льгот.

Согласно проекту, несколько положений статьи 96 Налогового кодекса, регулирующей применение сниженных ставок НДС, будут отменены. Документ предусматривает исключение ряда категорий товаров и услуг, которые сейчас пользуются льготным налоговым режимом.

В то же время власти предлагают сохранить сниженную ставку НДС для услуг водоснабжения, канализации и горячей воды для жилых помещений, включая дачные дома.

Министерство финансов в пояснительной записке утверждает, что существование различных ставок НДС и множества льгот создаёт неравенство и экономические искажения, усложняет администрирование налогов и приводит к разному налогообложению схожих видов деятельности. Авторы реформы считают, что упрощение системы повысит прозрачность и снизит административные расходы как для налогоплательщиков, так и для государства.

Пока в доступном тексте проекта не уточняется полный перечень категорий, которые потеряют льготную ставку НДС, однако масштаб изменений указывает на одну из самых значительных реформ системы НДС за последние годы.

В настоящее время ставка НДС на газ составляет 8%, а на электроэнергию — 0%.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте