В Молдове свет и газ могут подорожать из-за отмены налоговых льгот.

Согласно проекту, несколько положений статьи 96 Налогового кодекса, регулирующей применение сниженных ставок НДС, будут отменены. Документ предусматривает исключение ряда категорий товаров и услуг, которые сейчас пользуются льготным налоговым режимом.

В то же время власти предлагают сохранить сниженную ставку НДС для услуг водоснабжения, канализации и горячей воды для жилых помещений, включая дачные дома.

Министерство финансов в пояснительной записке утверждает, что существование различных ставок НДС и множества льгот создаёт неравенство и экономические искажения, усложняет администрирование налогов и приводит к разному налогообложению схожих видов деятельности. Авторы реформы считают, что упрощение системы повысит прозрачность и снизит административные расходы как для налогоплательщиков, так и для государства.

Пока в доступном тексте проекта не уточняется полный перечень категорий, которые потеряют льготную ставку НДС, однако масштаб изменений указывает на одну из самых значительных реформ системы НДС за последние годы.

В настоящее время ставка НДС на газ составляет 8%, а на электроэнергию — 0%.