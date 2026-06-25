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bani.md logobani
25 Июня 2026, 15:20
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НАРЭ повысило торговую маржу на топливо: бензин и дизель могут подорожать

Нацагентство по регулированию в энергетике утвердило новые значения специальной торговой маржи, которые будут использоваться при расчете предельных розничных цен на стандартный бензин и дизтопливо во втором полугодии 2026 года.

НАРЭ повысило торговую маржу на топливо: бензин и дизель могут подорожать.
НАРЭ повысило торговую маржу на топливо: бензин и дизель могут подорожать.

Согласно решению, с 1 июля 2026 года специальная торговая маржа составит 3,82 лея за литр бензина и 3,84 лея за литр дизельного топлива, что на 20 банов больше действующего уровня, сообщает bani.md

В НАРЭ уточнили, что корректировка проводится каждые полгода в соответствии с законодательством и основывается на динамике индекса потребительских цен, публикуемого Национальным бюро статистики.

Специальная торговая маржа является одной из составляющих предельной цены на основные виды стандартных нефтепродуктов. Она предназначена главным образом для покрытия расходов операторов рынка, связанных с реализацией топлива.

Кроме того, утвержденные значения включают фиксированный взнос на повышение энергоэффективности, предусмотренный национальным законодательством и включаемый в стоимость топлива. Размер этого взноса устанавливается отдельно на основании правительственной программы по внедрению схемы обязательств в области энергоэффективности на 2024–2026 годы.

Вместе с тем в НАРЭ подчеркивают, что увеличение торговой маржи не означает автоматического роста цен на АЗС на 20 банов за литр. На предельные цены также влияют международные котировки Platts и официальный курс лея к доллару США.

Источник
bani.md logobani
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