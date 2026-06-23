В Молдове торговая маржа на бензин и дизельное топливо вырастет ещё на 20 банов за литр.

Торговая маржа для розничной продажи основных стандартных нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива — во втором полугодии 2026 года может увеличиться на 20 банов за литр.

Это предусмотрено проектом постановления Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщает mold-street.com

Основной причиной такого решения НАРЭ называет индекс потребительских цен за последние шесть месяцев (декабрь 2025 года — май 2026 года), который составил 105,78%, что соответствует уровню инфляции в 5,78%.

Согласно документу, во втором полугодии 2026 года формула ежедневного расчёта предельных цен на нефтепродукты будет включать следующие совокупные торговые маржи:

3,82 лея за литр бензина;

3,84 лея за литр дизельного топлива.

При этом фиксированный взнос в сфере энергоэффективности, включённый в расчёт торговой маржи и увеличенный с 1 января 2026 года до 0,16 лея за литр бензина и 0,18 лея за литр дизельного топлива, не подлежал процедуре полугодовой корректировки.

Напомним, что с 2024 года, согласно Закону об энергоэффективности, все импортёры нефтепродуктов обязаны включать в цену топлива фиксированный взнос, установленный правительством. Эти средства перечисляются на счета Национального центра устойчивой энергетики и направляются на реализацию стратегической цели по повышению энергоэффективности в Молдове.

Изначально размер взноса составлял 0,10 лея за литр бензина и 0,11 лея за литр дизельного топлива. Размер торговой маржи рассчитывается с 2021 года и утверждается НАРЭ каждые шесть месяцев.

Что касается текущей ситуации на рынке, то уже почти неделю наблюдается тенденция к снижению розничных цен на основные виды топлива. Это связано с уменьшением международных котировок нефтепродуктов и существенным падением цен на сырую нефть на мировых рынках.

В последние дни стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки 80 долларов за баррель, достигнув минимальных значений с марта текущего года.

По данным НАРЭ, этому способствовало временное соглашение между США и Ираном, предусматривающее возобновление морского судоходства через Ормузский пролив и создающее предпосылки для возвращения на рынок дополнительных объёмов нефти из региона.

Предельные розничные цены на основные виды топлива, установленные НАРЭ на 23 июня, составляют:

27,94 лея за литр бензина АИ-95 (на 5 банов меньше);

25,65 лея за литр стандартного дизельного топлива (на 21 бан меньше).

По информации агентства, сегодня потребители платят более чем на 9 леев меньше за каждый литр дизельного топлива и на 3,40 лея меньше за литр бензина АИ-95 по сравнению с максимальными ценами, зафиксированными после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Тем не менее нынешние цены всё ещё значительно выше уровня начала года. В настоящее время дизельное топливо стоит более чем на 7 леев за литр дороже, чем 1 января, а бензин — примерно на 6 леев дороже.

В НАРЭ подчёркивают, что действующий механизм формирования цен на топливо напрямую зависит от ситуации на международных нефтяных рынках, поэтому возможность какого-либо внешнего вмешательства в процесс расчёта цен исключена.