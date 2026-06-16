В Кагуле повысили тариф на воду.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на воду и услуги канализации для операторов Acva Nord и Apă-Canal Cahul. Решения приняты на заседании 16 июня.

Для Acva Nord установлен тариф 6,32 лея/м³ на производство и транспортировку воды для потребителей Regia Apă Canal Bălți и Regia Apă Canal Soroca. Новый тариф на 12 банов ниже запрошенного оператором, но на 23 бана выше действующего.

Для Apă-Canal Cahul тариф на услуги канализации установлен на уровне 23,45 лея/м³ — на 1,74 лея ниже запрашиваемого, но на 1,06 лея выше текущего.

Тариф на услуги канализации снижен до 13,75 лея/м³. Это на 37 банов ниже запрошенного оператором и на 1,97 лея меньше действующего.

По данным НАРЭ, новые тарифы рассчитаны на основе обоснованных расходов операторов и прогнозируемых экономических показателей на 2026 год.