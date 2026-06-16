theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
16 Июня 2026, 14:10
3 257
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кагуле повысили тариф на воду

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на воду и услуги канализации для операторов Acva Nord и Apă-Canal Cahul. Решения приняты на заседании 16 июня.

В Кагуле повысили тариф на воду.
В Кагуле повысили тариф на воду.

Для Acva Nord установлен тариф 6,32 лея/м³ на производство и транспортировку воды для потребителей Regia Apă Canal Bălți и Regia Apă Canal Soroca. Новый тариф на 12 банов ниже запрошенного оператором, но на 23 бана выше действующего.

Для Apă-Canal Cahul тариф на услуги канализации установлен на уровне 23,45 лея/м³ — на 1,74 лея ниже запрашиваемого, но на 1,06 лея выше текущего.

Тариф на услуги канализации снижен до 13,75 лея/м³. Это на 37 банов ниже запрошенного оператором и на 1,97 лея меньше действующего.

По данным НАРЭ, новые тарифы рассчитаны на основе обоснованных расходов операторов и прогнозируемых экономических показателей на 2026 год.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте