realitatea.md
25 Мая 2026, 17:27
НАРЭ скорректировало стоимость газа для экстренных ситуаций

С 1 июня в Молдове вырастут тарифы на природный газ для потребителей, обслуживаемых поставщиком последней инстанции.

Соответствующее решение 25 мая утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике, передает realitatea.md

Новые тарифы касаются природного газа, поставляемого компанией Energocom в рамках обязательства по обеспечению услуги поставщика последней инстанции. Повышение составит до 4% по сравнению с маем — примерно на 500 леев для каждой категории распределения.

Для потребителей, подключённых к сетям низкого давления, стоимость газа увеличится с 17 594 до 18 119 леев за 1 000 кубометров без НДС. Таким образом, тариф вырастет на 525 леев.

Изменения затронут и другие категории сетей. Для транспортных сетей тариф повысится с 12 372 до 12 896 леев за 1 000 кубометров. Для сетей высокого давления цена увеличится с 12 786 до 13 311 леев, а для сетей среднего давления — с 13 908 до 14 432 леев за тот же объём газа.

В НАРЭ уточнили, что новые тарифы будут применяться к потребителям, которые по различным причинам остались без своего поставщика газа и обслуживаются в режиме поставщика последней инстанции.

Новые цены вступят в силу с 1 июня.

Источник
realitatea.md
