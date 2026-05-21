21 Мая 2026, 12:48
Кептонар о путанице в причине смерти подростка в воинской части: Это врачебная ошибка

Медики предположили, что подросток скончался от остановки сердца, поскольку пуля прошла через его тело, не оставив кровотечений. Об этом заявил член Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар.

«В ходе закрытых слушаний мы поняли, что характер ранения был очень нетипичным, но такое действительно может случиться», — пояснил депутат от партии PAS Андриан Кептонар, член парламентской комиссии по безопасности, передает realitatea.md

Напомним, что трагедия произошла 10 мая в воинской части на юге Республики Молдова. Изначально полиция сообщила, что подросток скончался от остановки сердца, однако позднее было установлено, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. В результате того же инцидента также пострадал 18-летний солдат срочной службы.

20-летний военнослужащий-контрактник, подозреваемый в том, что произвёл выстрел, был арестован на 30 суток. По данному факту возбуждено уголовное дело, а Министерство обороны проводит внутреннее служебное расследование.

Министр обороны Анатолий Носатый ранее заявил, что не намерен уходить в отставку до завершения расследования. Своё решение он аргументировал тем, что его присутствие на посту необходимо для проведения следственных действий и полного выяснения всех обстоятельств трагедии.

Источник
realitatea.md logorealitatea
