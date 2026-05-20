Карп о стрельбе в воинской части: Оружие разбирали и демонстрировали присутствующим.

Заявления были сделаны после парламентских слушаний, состоявшихся во вторник, 19 мая, сообщает realitatea.md

По словам депутата, предварительные выводы показывают, что контрактный военнослужащий, причастный к инциденту, нарушил несколько норм безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Лилиан Карп также заявил, что в первые моменты после инцидента медики предположили, что подросток перенёс сердечный приступ, поскольку рана, вызванная пулей, не имела очевидных признаков наружного кровотечения.

«Из того, что можно сделать как предварительные выводы, следует, что были нарушены определённые нормы безопасности со стороны военнослужащего по контракту. Вопросы, которые задавались: имел ли он право носить оружие, потому что оружие могут носить только те, кто находится в карауле или при определённых специальных условиях. Он имел право, потому что находился на посту в воинской части в зоне военной техники. Там необходимо иметь оружие при себе», — заявил Карп.

Он объяснил, что военнослужащего могли направить заменить коллегу, который находился на приёме пищи, однако перед этим он вошёл в пространство, предназначенное для посетителей, где находились несколько молодых людей, включая подростка, который впоследствии умер.

«Он нарушил технику обращения с оружием, он не имел права доставать оружие. Он доставал его несколько раз, разбирал его, демонстрировал его. Все они находились в одной линии, и когда он нажал на спусковой крючок, к сожалению, подросток оказался на линии огня, и произошёл этот трагический случай. Поэтому мы запросили прокуратуру, чтобы, когда у неё будет вся информация, она сообщила окончательные выводы по этому трагическому делу», — отметил председатель комиссии.

Лилиан Карп также заявил, что в первые моменты после инцидента врачи предположили у подростка сердечный приступ, поскольку рана, нанесённая пулей, не имела явных признаков внешнего кровотечения.

«По имеющейся предварительной информации, такое случается в очень редких случаях, когда пуля входит в тело, проходит через аорту, затем сердце и другие части организма без внешнего кровотечения. Единственным местом, где было видно кровь, была носовая область. Поэтому первоначальное восприятие первой бригады, а затем и второй бригады врачей было, что это был сердечный приступ», — сказал депутат.

Он добавил, что Министерство обороны не сообщило сразу причину смерти, поскольку ожидало заключения судебно-медицинской экспертизы.

«Министерство обороны опубликовало информацию после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Первоначальные данные, появившиеся в публичном пространстве, были ошибочными и не исходили от министерства», — заявил Карп.

После слушаний члены комиссии сформулировали ряд рекомендаций по организации посещений воинских частей и усилению мер безопасности. По словам депутата, одной из выявленных проблем является недостаточный контроль за лицами, входящими на территорию воинских частей.

«Существуют зоны, предназначенные для посещений, однако контроль за людьми, входящими на территорию воинской части, недостаточно строгий. Это необходимо изменить», — подчеркнул Карп.

Депутат отметил, что правительственная комиссия по расследованию должна представить окончательные выводы, после чего будут приняты решения относительно ответственных лиц в Министерстве обороны.

Трагедия произошла 10 мая в воинской части на юге страны. Изначально полиция сообщила, что подросток умер от сердечного приступа, однако позже было установлено, что он погиб от огнестрельного ранения. В результате инцидента также был ранен военнослужащий срочной службы 18 лет.

Контрактный военнослужащий 20 лет, подозреваемый в выстреле, был арестован на 30 суток. По делу возбуждено уголовное производство, а Министерство обороны проводит внутреннее расследование. Министр обороны Анатолий Носатый ранее заявил, что не намерен уходить в отставку до завершения расследования, подчеркнув необходимость оставаться в должности для полного выяснения обстоятельств дела.