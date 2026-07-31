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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 16:28
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В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений

В Институте кардиологии завершён ремонт отделения № 5 в рамках инвестиционного проекта, профинансированного Национальной компанией медицинского страхования (НКМС).

В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений.
В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений.

Стоимость ремонта составила 4,9 млн леев. Финансирование в полном объёме было обеспечено НКМС за счёт Фонда развития и модернизации государственных поставщиков медицинских услуг, передает noi.md

В ходе работ были демонтированы дверные и оконные конструкции, облицовочная плитка, старые полы и штукатурка, заменены трубы и радиаторы, смонтированы новые электрические кабели и осветительные приборы, подвесные потолки, установлены сети водоснабжения и канализации, выполнены штукатурные работы, установлены новые дверные и оконные конструкции, уложены керамическая плитка и специальный медицинский линолеум, а также проведён ряд других работ. 

В ходе мониторингового визита представители НКМС подтвердили, что все предусмотренные проектом работы завершены в полном объёме и выполнены в соответствии с предложениями подрядчиков и условиями заключённых договоров. Нарушений при реализации проекта выявлено не было. 

Благодаря обновлению отделения № 5 Института кардиологии удалось улучшить условия оказания медицинской помощи, обеспечить соблюдение санитарных норм, а также создать безопасную и комфортную среду как для пациентов, так и для медицинского персонала.

В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений

В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений

В Институте кардиологии отремонтировано одно из отделений

Источник
noi.md logonoi
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