На улице Флорилор в Кишиневе стартовал капитальный ремонт.

В Кишиневе начался капитальный ремонт улицы Флорилор в секторе Рышкановка. Работы по обновлению дорожного покрытия стартовали после завершения модернизации тротуаров и прилегающей инфраструктуры.

Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, сейчас специалисты проводят фрезерование старого асфальтового покрытия, после чего на дороге будет уложен новый слой асфальта. Часть работ выполняется в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, пишет rupor.md

«Улица находилась в крайне плохом состоянии, и многие годы здесь проводились лишь аварийные ремонтные работы», — отметил Ион Чебан.

Ранее на улице Флорилор были полностью реконструированы тротуары по обеим сторонам дороги, обустроены подъезды к жилым домам и общественные парковочные места, модернизировано уличное освещение, установлены система полива, камеры видеонаблюдения и элементы городской мебели, а также благоустроены зеленые зоны.

В мэрии Кишинева сообщили, что аналогичные проекты по модернизации городской инфраструктуры продолжаются и в других районах сектора Рышкановка, а также в остальных секторах столицы.