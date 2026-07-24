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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 16:49
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В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города

В городе Яловены продолжается строительство новой объездной дороги в центральной части города. Работы вышли на финальный этап — сейчас наносится последний слой асфальта.

В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города.
В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города.

Местные власти рассчитывают открыть маршрут для движения до октября, передает rupor.md

Новая дорога соединит улицы Грэдинилор и Александру чел Бун. Проект призван снизить нагрузку на центральные улицы города и улучшить транспортное сообщение.

«Это первый этап проекта. Сейчас наносится последний слой покрытия. Далее предстоит завершить строительство тротуаров, а третий этап предусматривает установку уличного освещения, которое обеспечит мэрия города Яловены. Мы планируем, чтобы к октябрю, самое позднее ко Дню города, дорога была полностью введена в эксплуатацию», — заявил мэр Яловен Сергей Армашу.

В рамках проекта также предусмотрено повышение безопасности дорожного движения. На пересечении улиц Ребряну и Александру чел Бун будет установлен светофорный объект, который профинансирует местная администрация.

Инфраструктурный проект финансируется правительством Республики Молдова через Национальный офис регионального и местного развития (ONDRL). Реализация дороги направлена на улучшение городской инфраструктуры, разгрузку центральных улиц и повышение мобильности жителей Яловен.

В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города

В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города

В Яловенах завершается строительство новой дороги, которая разгрузит центр города

Источник
rupor.md logorupor
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