Дорога R3 стала безопаснее: завершены работы на 11-километровом участке.

Водители смогут передвигаться в более комфортных и безопасных условиях по участку дороги R3 Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия – Басарабяска – граница с Украиной, расположенной между населёнными пунктами Хынчешты и Бозиены.

Как сообщает Национальная администрация автомобильных дорог (AND), работы были проведены на участке протяжённостью около 11 километров — между 31,300 и 42,150 км дороги R3, передает rupor.md

На этом отрезке были нанесены тонкие слои битумного покрытия холодного типа Slurry Seal, а также выполнены работы по фрезерованию и ремонту выбоин. Кроме того, специалисты обновили продольную и поперечную дорожную разметку.

Проведённые работы были направлены на улучшение состояния дорожного полотна: устранение трещин, предотвращение преждевременного разрушения покрытия и увеличение срока эксплуатации дороги. Также обновление покрытия должно повысить сцепление колёс с дорогой и улучшить безопасность дорожного движения.

В рамках того же контракта аналогичные работы были выполнены ещё на одном участке — примерно 5 километров дороги R26 Бендеры – Каушаны – Чимишлия, в районе населённых пунктов Тараклия, Баймаклия и Сэлкуца.

Приёмочная комиссия, в которую вошли представители Национальной администрации автомобильных дорог и подрядной организации, подтвердила, что работы выполнены в соответствии с требованиями технической документации.

Общая стоимость инвестиций составила более 19,2 миллиона леев без НДС. Финансирование было выделено из Дорожного фонда.