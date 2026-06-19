В Яловенах лисы разгуливают по улицам и всё чаще появляются у жилых домов.

В Яловенах местные жители всё чаще замечают лис прямо у своих домов — животные разгуливают по улицам и не боятся людей. Популяция лис в Молдове растёт и уже превышает десятки тысяч особей.

Местные жители говорят, что лисы в городе — не редкость. В соцсетях и местных группах часто публикуют видео, как они спокойно разгуливают по улицам, пишет stiri.md

В последние годы появление лис вблизи жилых зон становится всё более частым — популяция животных растёт, и они всё активнее осваивают населённые пункты.

По оценкам властей, численность лис в Молдове составляет десятки тысяч особей и продолжает увеличиваться. Специалисты связывают это с экологическими дисбалансами и сокращением числа естественных врагов лис.

В этих условиях власти разрешили неограниченную охоту на лис — как меру защиты дикой фауны и предотвращения распространения бешенства.