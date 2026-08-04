В Глодянах тариф на воду и канализацию может превысить 110 леев за кубометр.

Жители города Глодяны могут столкнуться с одними из самых высоких тарифов на воду в Европе.

Муниципальное предприятие Servicii Comunale Glodeni обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тарифы на водоснабжение и канализацию, объясняя это ростом эксплуатационных расходов, сообщает bani.md

Согласно представленным расчетам, предприятие предлагает повысить тариф на питьевую воду с нынешних 42,66 лея до 61,87 лея за кубометр. Рост составит 19,21 лея, или около 45%.

Одновременно тариф на услуги канализации предлагается увеличить с 46,27 до 48,32 лея за кубометр, что означает повышение примерно на 4,4%.

Если ANRE одобрит заявку, стоимость только водоснабжения составит около 3 евро за кубометр. Вместе с услугами канализации потребителям придется платить более 110 леев, или около 5,4 евро, за каждый кубометр потребленной и отведенной воды.

Для сравнения, самый высокий средний тариф на водоснабжение и канализацию в странах Европейского союза действует в Дании и составляет около 7,12 евро за кубометр. При этом Осло считается городом с самой дорогой водопроводной водой в Европе — там тарифы варьируются от 5,5 до 6,7 евро за кубометр в зависимости от объема потребления и структуры начислений.

Согласно документам, поданным в НАРЭ, предприятие прогнозирует, что в 2026 году регулируемые доходы от услуг водоснабжения составят 9,92 млн леев, а от услуг канализации — 4,75 млн леев. При этом общие расходы оцениваются почти в 14 млн леев, основную часть которых составляют затраты на закупку воды и оплату труда персонала.