theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
4 Августа 2026, 12:34
6 244
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Глодянах тариф на воду и канализацию может превысить 110 леев за кубометр

Жители города Глодяны могут столкнуться с одними из самых высоких тарифов на воду в Европе.

В Глодянах тариф на воду и канализацию может превысить 110 леев за кубометр.
В Глодянах тариф на воду и канализацию может превысить 110 леев за кубометр.

Муниципальное предприятие Servicii Comunale Glodeni обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тарифы на водоснабжение и канализацию, объясняя это ростом эксплуатационных расходов, сообщает bani.md

Согласно представленным расчетам, предприятие предлагает повысить тариф на питьевую воду с нынешних 42,66 лея до 61,87 лея за кубометр. Рост составит 19,21 лея, или около 45%.

Одновременно тариф на услуги канализации предлагается увеличить с 46,27 до 48,32 лея за кубометр, что означает повышение примерно на 4,4%.

Если ANRE одобрит заявку, стоимость только водоснабжения составит около 3 евро за кубометр. Вместе с услугами канализации потребителям придется платить более 110 леев, или около 5,4 евро, за каждый кубометр потребленной и отведенной воды.

Для сравнения, самый высокий средний тариф на водоснабжение и канализацию в странах Европейского союза действует в Дании и составляет около 7,12 евро за кубометр. При этом Осло считается городом с самой дорогой водопроводной водой в Европе — там тарифы варьируются от 5,5 до 6,7 евро за кубометр в зависимости от объема потребления и структуры начислений.

Согласно документам, поданным в НАРЭ, предприятие прогнозирует, что в 2026 году регулируемые доходы от услуг водоснабжения составят 9,92 млн леев, а от услуг канализации — 4,75 млн леев. При этом общие расходы оцениваются почти в 14 млн леев, основную часть которых составляют затраты на закупку воды и оплату труда персонала.

В Глодянах тариф на воду и канализацию может превысить 110 леев за кубометр

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте