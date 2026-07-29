Тофан: У нас самый низкий тариф на воду в Европе, он не покрывает всех расходов.

При этом глава правительства Василий Тофан подчеркнул, что на данный момент решения о повышении тарифа нет.

«Действительно, у нас самый низкий тариф на воду в Европе, и, признаю, он не покрывает всех расходов. Постепенно я прихожу к пониманию, что, возможно, этот тариф будет пересмотрен», — заявил премьер-министр, сообщает bani.md

«На данный момент на повестке дня нет решения, касающегося тарифа на воду», — уточнил премьер.

13 июля предприятие Apă-Canal Chișinău обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на питьевую воду до 15,55 лея за кубометр. В свою очередь НАРЭ предложило установить более низкий тариф — 13,99 лея за кубометр, что означает повышение примерно на 1 лей по сравнению с действующим тарифом.

Также ожидается повышение тарифа на услуги канализации. Предприятие предложило установить его на уровне 7,68 лея за кубометр, тогда как НАРЭ предлагает 7,40 лея за кубометр. В настоящее время тариф на канализацию составляет 5,63 лея за кубометр.



