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bani.md logobani
29 Июля 2026, 10:21
9 022
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Тофан: У нас самый низкий тариф на воду в Европе, он не покрывает всех расходов

При этом глава правительства Василий Тофан подчеркнул, что на данный момент решения о повышении тарифа нет.

Тофан: У нас самый низкий тариф на воду в Европе, он не покрывает всех расходов.
Тофан: У нас самый низкий тариф на воду в Европе, он не покрывает всех расходов.

«Действительно, у нас самый низкий тариф на воду в Европе, и, признаю, он не покрывает всех расходов. Постепенно я прихожу к пониманию, что, возможно, этот тариф будет пересмотрен», — заявил премьер-министр, сообщает bani.md

«На данный момент на повестке дня нет решения, касающегося тарифа на воду», — уточнил премьер.

13 июля предприятие Apă-Canal Chișinău обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на питьевую воду до 15,55 лея за кубометр. В свою очередь НАРЭ предложило установить более низкий тариф — 13,99 лея за кубометр, что означает повышение примерно на 1 лей по сравнению с действующим тарифом.

Также ожидается повышение тарифа на услуги канализации. Предприятие предложило установить его на уровне 7,68 лея за кубометр, тогда как НАРЭ предлагает 7,40 лея за кубометр. В настоящее время тариф на канализацию составляет 5,63 лея за кубометр.


Источник
bani.md logobani
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