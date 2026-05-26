theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
26 Мая 2026, 14:15
6 416
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство упрощает процесс объединения населенных пунктов

Решения об амальгамации (добровольном объединении) населенных пунктов Молдовы будут приниматься простым большинством голосов от числа избранных советников.

Правительство упрощает процесс объединения населенных пунктов.
Правительство упрощает процесс объединения населенных пунктов.

Кабинет министров готовится утвердить изменение данной процедуры, тогда как ранее для этого требовалось две трети голосов (то есть 66,67%), пишет rupor.md

Власти рассчитывают, что эта мера позволит разблокировать процесс добровольного укрупнения. По данным правительства, прежнее требование о двух третях голосов было обусловлено тем, что объединение влекло за собой проведение досрочных местных выборов и прекращение мандатов действующих чиновников, из-за чего требовался широкий консенсус.

«Текущие концептуальные изменения в законодательстве предусматривают, что добровольное объединение будет происходить без проведения досрочных местных выборов, этот процесс синхронизируют со всеобщими местными выборами. Таким образом, местные избранники будут исполнять свои обязанности в течение всего срока, на который они были выбраны. В условиях, когда реформа не влияет на срок полномочий местных представителей, сохранение порога в две трети голосов становится непропорциональным барьером, способным заблокировать административные процессы, представляющие важный общественный интерес. Корректировка необходимого большинства голосов требуется для обеспечения нормативной согласованности и упрощения реализации процесса объединения», — аргументирует кабинет министров.

Еще одно изменение касается расстояния между административными центрами населенных пунктов: оно должно составлять до 25 километров. Власти утверждают, что в каждом населенном пункте будут действовать единые центры оказания услуг, поэтому у граждан не возникнет необходимости лично обращаться в мэрию. Официальные лица ссылаются на опыт других государств и заявляют, что в Молдове нет географических препятствий, таких как горы, острова или крупные реки, которые могли бы затруднить передвижение на расстояния более 25 километров.

Концепция реформы местного публичного управления была представлена в начале апреля. Правительство планирует завершить этот процесс до следующих всеобщих местных выборов, чтобы голосование проходило уже в укрупненных населенных пунктах. Процесс реформирования, помимо прочего, предусматривает сокращение числа районов страны до 10.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте