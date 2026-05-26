Правительство упрощает процесс объединения населенных пунктов.

Кабинет министров готовится утвердить изменение данной процедуры, тогда как ранее для этого требовалось две трети голосов (то есть 66,67%), пишет rupor.md

Власти рассчитывают, что эта мера позволит разблокировать процесс добровольного укрупнения. По данным правительства, прежнее требование о двух третях голосов было обусловлено тем, что объединение влекло за собой проведение досрочных местных выборов и прекращение мандатов действующих чиновников, из-за чего требовался широкий консенсус.

«Текущие концептуальные изменения в законодательстве предусматривают, что добровольное объединение будет происходить без проведения досрочных местных выборов, этот процесс синхронизируют со всеобщими местными выборами. Таким образом, местные избранники будут исполнять свои обязанности в течение всего срока, на который они были выбраны. В условиях, когда реформа не влияет на срок полномочий местных представителей, сохранение порога в две трети голосов становится непропорциональным барьером, способным заблокировать административные процессы, представляющие важный общественный интерес. Корректировка необходимого большинства голосов требуется для обеспечения нормативной согласованности и упрощения реализации процесса объединения», — аргументирует кабинет министров.

Еще одно изменение касается расстояния между административными центрами населенных пунктов: оно должно составлять до 25 километров. Власти утверждают, что в каждом населенном пункте будут действовать единые центры оказания услуг, поэтому у граждан не возникнет необходимости лично обращаться в мэрию. Официальные лица ссылаются на опыт других государств и заявляют, что в Молдове нет географических препятствий, таких как горы, острова или крупные реки, которые могли бы затруднить передвижение на расстояния более 25 километров.

Концепция реформы местного публичного управления была представлена в начале апреля. Правительство планирует завершить этот процесс до следующих всеобщих местных выборов, чтобы голосование проходило уже в укрупненных населенных пунктах. Процесс реформирования, помимо прочего, предусматривает сокращение числа районов страны до 10.