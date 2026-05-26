Правительство упрощает процесс объединения населенных пунктов
Решения об амальгамации (добровольном объединении) населенных пунктов Молдовы будут приниматься простым большинством голосов от числа избранных советников.
Кабинет министров готовится утвердить изменение данной процедуры, тогда как ранее для этого требовалось две трети голосов (то есть 66,67%), пишет rupor.md
Власти рассчитывают, что эта мера позволит разблокировать процесс добровольного укрупнения. По данным правительства, прежнее требование о двух третях голосов было обусловлено тем, что объединение влекло за собой проведение досрочных местных выборов и прекращение мандатов действующих чиновников, из-за чего требовался широкий консенсус.
«Текущие концептуальные изменения в законодательстве предусматривают, что добровольное объединение будет происходить без проведения досрочных местных выборов, этот процесс синхронизируют со всеобщими местными выборами. Таким образом, местные избранники будут исполнять свои обязанности в течение всего срока, на который они были выбраны. В условиях, когда реформа не влияет на срок полномочий местных представителей, сохранение порога в две трети голосов становится непропорциональным барьером, способным заблокировать административные процессы, представляющие важный общественный интерес. Корректировка необходимого большинства голосов требуется для обеспечения нормативной согласованности и упрощения реализации процесса объединения», — аргументирует кабинет министров.
Еще одно изменение касается расстояния между административными центрами населенных пунктов: оно должно составлять до 25 километров. Власти утверждают, что в каждом населенном пункте будут действовать единые центры оказания услуг, поэтому у граждан не возникнет необходимости лично обращаться в мэрию. Официальные лица ссылаются на опыт других государств и заявляют, что в Молдове нет географических препятствий, таких как горы, острова или крупные реки, которые могли бы затруднить передвижение на расстояния более 25 километров.
Концепция реформы местного публичного управления была представлена в начале апреля. Правительство планирует завершить этот процесс до следующих всеобщих местных выборов, чтобы голосование проходило уже в укрупненных населенных пунктах. Процесс реформирования, помимо прочего, предусматривает сокращение числа районов страны до 10.