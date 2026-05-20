20 Мая 2026, 18:34
Бузу: Около 700 мэрий вовлечены в процесс добровольного объединения

Около 700 мэрий Республики Молдова уже вовлечены в процесс добровольного объединения, а примерно 570 местных советов приняли решения о начале процедуры консолидации.

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, передает rupor.md

По словам чиновника, центральные власти продолжают проводить консультации в регионах с представителями местной администрации и жителями, чтобы объяснить преимущества административной реформы.

«Меня очень радует, что каждую неделю всё больше мэрий вовлекаются в этот процесс. По нашим оценкам, сейчас около 700 мэрий участвуют в процессе объединения и консолидации. На сегодняшний день принято 570 решений местных советов, касающихся начала процесса объединения», — заявил Алексей Бузу.

Он также подчеркнул, что число населённых пунктов, участвующих в реформе, продолжает расти. По его словам, центральные власти окажут примэриям всю необходимую поддержку, поскольку процесс является непростым, но крайне важным для развития регионов и местных сообществ.

Ранее власти сообщили, что населённые пункты, которые решат объединить свои администрации, смогут получить финансовую поддержку в размере 3 тысяч леев на каждого жителя.

В настоящее время в Республике Молдова действует более 890 мэрий.

