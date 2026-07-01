В Единый программный документ включили 115 новых проектов развития на 587 млн леев.

Правительство одобрило дополнение Единого программного документа 115 новыми проектами, которые позволят модернизировать местную инфраструктуру.

Из общего числа 115 проектов 99 касаются расширения услуг государственных яслей в рамках Национальной программы «Государственные ясли: родители работают, дети в яслях», а ещё 16 проектов предусматривают обеспечение необходимого софинансирования для инвестиционных проектов, финансируемых из внешней донорской помощи, передает moldpres.md

«Мы предлагаем актуализировать Единый программный документ на 2025–2027 годы так, чтобы включить новые инвестиции, направленные на развитие населённых пунктов по всей стране. В частности, предлагается включить 115 проектов местного развития.

Из них 99 касаются расширения услуг государственных яслей в рамках Национальной программы «Государственные ясли: родители работают, дети в яслях», а ещё 16 проектов предусматривают обеспечение необходимого софинансирования для инвестиционных проектов, финансируемых из внешних источников помощи. Одновременно предлагается включить один важный региональный проект, который обеспечит подключение муниципия Кишинёв и ряда населённых пунктов Страшенского и Каларашского районов к надёжному источнику воды.

В то же время 20 проектов, которые больше не могут быть реализованы по техническим и административным причинам, будут исключены из национальной программы. Общая стоимость предлагаемых местных проектов превышает 587 миллионов леев, из которых почти 259 миллионов леев выделяются из Национального фонда регионального развития. Стоимость регионального проекта по водоснабжению составляет 23,6 миллиона евро, при этом вклад правительства Республики Молдова — 17,6 миллиона евро.

Посредством этих инвестиций мы продолжаем развивать местную инфраструктуру, расширять доступ к качественным публичным услугам и улучшать условия жизни граждан Республики Молдова», — заявил Владимир Боля.

Согласно пояснительной записке к проекту, одобрение к финансированию 115 проектов местного развития будет способствовать стимулированию местного экономического роста, улучшению качества жизни в сообществах и созданию необходимых условий для открытия и функционирования государственных ясельных групп. В то же время эти инвестиции укрепят потенциал местных органов публичного управления по справедливому и эффективному предоставлению качественных публичных услуг, с долгосрочным положительным эффектом для развития населённых пунктов.