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ipn
12 Июня 2026, 13:06
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Попытки влияния на прокуроров будут регистрировать в специальном реестре

Попытки оказания влияния на прокуроров должны быть зафиксированы в течение трёх рабочих дней и внесены в специальный реестр. Мера предусмотрена в регламенте, который устанавливает механизм сообщения и рассмотрения таких случаев.

Попытки влияния на прокуроров будут регистрировать в специальном реестре.
Попытки влияния на прокуроров будут регистрировать в специальном реестре.

Регламент касается ненадлежащего влияния в рамках ВСП и подчинённых ему органов. В документе ненадлежащее влияние определяется как любое вмешательство, давление, угроза или требование, адресованное публичному должностному лицу, с целью заставить его действовать определённым образом при выполнении своих обязанностей, если при этом не имеются признаки преступления, пишет ipn.md

Следовательно, затронутые лица обязаны отвергать такие воздействия и сообщать о них в течение трёх рабочих дней. Жалобы могут подаваться как в бумажной форме, так и в электронном виде и будут рассматриваться лицом, назначенным ВСП, ответственным за регистрацию и документирование случаев.

Все попытки оказания влияния будут внесены в специальный реестр, а соответствующая информация будет носить конфиденциальный характер. В случае выявления признаков совершения преступления материалы будут переданы компетентным органам для рассмотрения.

В то же время документ предусматривает, что если ненадлежащее влияние не будет зафиксировано, это может считаться нарушением обязанностей по соблюдению принципов добросовестности и повлечь дисциплинарную ответственность. Также санкции могут применяться за разглашение конфиденциальной информации или отказ от регистрации жалоб.

Источник
ipn
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