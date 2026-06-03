Врабие: В Молдове будет создан реестр для отслеживания посылок из диаспоры.

Как сообщил Раду Врабие, Таможенная служба совместно с другими компетентными ведомствами в настоящее время работает над разработкой электронного реестра. Данный реестр должен обеспечить полную отслеживаемость багажа и посылок, направляемых в Республику Молдова, пишет unimedia.info

«У нас, у Таможенной службы, если можно так выразиться, есть две роли. С одной стороны, мы обязаны максимально облегчать торговлю и делать всё возможное, чтобы товары, поступающие в Республику Молдова, доходили до получателей в кратчайшие сроки и не задерживались на границе. Именно поэтому крайне важна оперативная работа, основанная на тщательном анализе рисков. И мы действительно совместно с Полицией Республики Молдова, Пограничной полицией и другими уполномоченными органами работаем над созданием реестра, который позволил бы нам обеспечить полную отслеживаемость таких багажных отправлений», - заявил Раду Врабие.

«Говоря иначе, граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, отправляют эти несопровождаемые багажные отправления и указывают свои данные. Наша задача — создать электронную систему, в которую эти данные будут заноситься, и которая, в свою очередь, послужит для нас источником необходимой информации», — разъяснил глава Таможенной службы.

«Наша цель — обеспечить максимально возможный контроль, основанный на анализе рисков. Речь идёт о неинтрузивном контроле, под которым я подразумеваю сканирование продукции. Вскрывать же отправления мы будем значительно реже — только в тех случаях, когда у нас появится информация, которая оправдывает такие действия. Это вполне разумный подход», — добавил Раду Врабие.