Реестр поставщиков медиауслуг фактически становится условием для доступа к госсубсидиям.

Оппозиция опасается, что привязка государственного субсидирования к регистрации в Реестре станет инструментом контроля над прессой, пишет logos-pres.md

В четверг, 11 июня, голосами депутатов мажоритарной фракции был принят в первом чтении проект закона о СМИ. Наиболее острые дискуссии вызвала инициатива по созданию Реестра поставщиков медиауслуг, который будет находиться в ведении министерства культуры.

Регистрация — «как бы» добровольная

Согласно проекту, поставщики медиауслуг могут быть внесены в данный Реестр по собственному запросу. Регистрация носит добровольный характер и не является обязательным условием для предоставления медиауслуг, создания, производства или распространения контента, а также для осуществления редакционной ответственности. Отсутствие в Реестре не ограничивает права поставщиков медиауслуг, предусмотренные законодательством, и не освобождает их от выполнения соответствующих обязательств.

Тем не менее, доступ к механизмам государственной поддержки, предусмотренным действующим законодательством — включая Фонд субсидирования СМИ, — обусловлен обязательной регистрацией в качестве поставщика медиауслуг в данном Реестре. Министерство культуры рассматривает заявку и принимает решение о включении в Реестр в течение 10 рабочих дней.

«Но почему министерство культуры?»

Депутат от ПСРМ, журналист Адела Рэйляну признала, что Республике Молдова действительно необходим новый закон о СМИ и проект содержит важные и своевременные нормы. Однако положение о Реестре вызывает серьезные вопросы: «Хотя регистрация является добровольной, де-факто она становится условием выживания, поскольку доступ прессы к субсидиям и государственному финансированию напрямую зависит от этого списка».

Депутат от «Нашей партии» Николае Маргаринт отметил, что не было представлено ни одного конкретного примера из стран-членов Европейского союза, где министерство администрировало бы подобный реестр для печатной и онлайн-прессы: «Я задал очень четкий вопрос и попросил привести конкретный пример. Ответа не последовало».

По мнению депутата Гайка Вартаняна, проект был необходим, так как старый закон 1994 года был написан в другую эпоху. «Но главный вопрос — почему именно министерство культуры? Реестр ведет, проверяет и, заметьте, исключает из него орган исполнительной власти. Вся европейская архитектура строится на независимых регуляторах, и у нас уже есть такой — Совет по телевидению и радио», — сказал Вартанян.

Схожую позицию высказал и депутат Александр Стояногло: «Кто кого будет контролировать? Пресса существует для того, чтобы контролировать власть, а не наоборот».

В свою очередь, депутат от PAS Марчела Адам говорила о манипуляциях, информационных войнах и европейской интеграции: «Европейская интеграция означает развитие культуры свободы, независимые медиаинституты, плюрализм мнений и уважение к профессиональной журналистике».

Законопроект будет вынесен на голосование во втором чтении.

Ранее министр культуры Кристиан Жардан прокомментировал проект: «Медиапространство фундаментально изменилось с появлением цифровых платформ и новых форм коммуникации. Возникли серьезные вызовы, связанные с прозрачностью собственности, финансированием медиаорганизаций, защитой плюрализма, редакционной независимостью и борьбой с дезинформацией. Этот закон важен не только для медиасектора, но и для всего общества. Свободная, ответственная и прозрачная пресса — это необходимое условие демократии, качественного информирования граждан и укрепления общественного доверия», — заявил глава ведомства.