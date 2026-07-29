В Единцах вырастет стоимость питьевой воды.

В Единцах подорожает питьевая вода, во Флорештах и Хынчештах тарифы для бытовых потребителей остаются без изменений. Новые цены утвердил Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

В Единцах бытовые потребители будут платить 36,24 лея за кубометр воды вместо нынешних 32,95 лея (рост составил 3,29 лея, или примерно 10%). Для небытовых потребителей цена не изменилась и осталась на уровне 76,12 лея/м³. Средний тариф на водоснабжение в городе установлен на уровне 41,93 лея/м³ (ранее 39,91 лея/м³). При этом услуга канализации подешевела с 21,92 до 16,20 лея/м³, пишет rupor.md

Во Флорештах бытовые потребители продолжат платить за питьевую воду 31,39 лея/м³. Общий тариф на водоснабжение незначительно снизился с 31,76 до 31,51 лея/м³. В то же время тариф на канализацию существенно вырос с 24,07 до 35,77 лея/м³.

В Хынчештах тариф на питьевую воду для населения остался прежним 33,65 лея/м³. Для небытовых потребителей он снизился с 50,28 до 37,30 лея/м³. Общий тариф на водоснабжение составит 34,21 лея/м³ (вместо 36,07 лея/м³), а тариф на канализацию вырос незначительно — с 31,32 до 32,13 лея/м³.

В НАРЭ пояснили, что новые тарифы были установлены после анализа расходов операторов, прогнозируемых объемов услуг, потерь воды, затрат на электроэнергию, амортизации активов и тарифных отклонений, накопившихся в предыдущие периоды. В ходе проверок регулятор исключил из расчетов необоснованные или не соответствующие тарифной методологии расходы, утвердив только затраты, необходимые для оказания регулируемых услуг.