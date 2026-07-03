В Единцах у пациента остановилось сердце на приёме у врача: его чудом спасли.

В Единецком районе бригада скорой помощи спасла 74-летнего мужчину, у которого во время визита к семейному врачу остановилось сердце. Медики прибыли через 4 минуты и реанимировали мужчину.

По данным Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи (CNAMUP), инцидент произошёл утром 3 июля. 74-летний мужчина с тяжёлым хроническим заболеванием пришёл на приём в поликлинику. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и рухнул на пол. Сердце остановилось.

Семейный врач, находившийся рядом, немедленно начал делать непрямой массаж сердца. Параллельно он вызвал реанимационную бригаду.

Специализированная бригада неотложной помощи прибыла на место всего через четыре минуты. Медики мгновенно подключились к реанимации. Спустя шесть минут напряжённой борьбы за жизнь пациенту восстановили сердечный ритм и дыхание.

Мужчину в стабильном состоянии под непрерывным мониторингом жизненно важных функций доставили в отделение неотложной помощи Единецкой районной больницы, где врачи продолжают наблюдение и лечение.