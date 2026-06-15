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agora.md logoagora
15 Июня 2026, 21:18
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В Сынжерей медики скорой помощи вернули к жизни пациента после остановки сердца

63-летнего мужчину из Сынжерей удалось реанимировать бригаде скорой помощи после остановки сердечно-дыхательной деятельности, произошедшей во время медицинского осмотра.

В Сынжерей медики скорой помощи вернули к жизни пациента после остановки сердца.
В Сынжерей медики скорой помощи вернули к жизни пациента после остановки сердца.

Об этом сообщает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP), передает agora.md

Инцидент произошёл 12 июня около 21:13, когда родственники пациента вызвали скорую помощь, сообщив о выраженной одышке. Прибыв на место, медики обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии.

Во время осмотра состояние пациента резко ухудшилось, и у него произошла остановка сердца и дыхания. Бригада незамедлительно начала реанимационные мероприятия.

После восьми минут интенсивных действий медикам удалось восстановить сердечный ритм и дыхание пациента. Успешная реанимация стала возможной благодаря оперативной и слаженной работе бригады скорой помощи.

После стабилизации состояния мужчину доставили в Сынжерейскую районную больницу для дальнейшего лечения.

Источник
agora.md logoagora
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