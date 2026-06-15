В Сынжерей медики скорой помощи вернули к жизни пациента после остановки сердца.

Об этом сообщает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP), передает agora.md

Инцидент произошёл 12 июня около 21:13, когда родственники пациента вызвали скорую помощь, сообщив о выраженной одышке. Прибыв на место, медики обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии.

Во время осмотра состояние пациента резко ухудшилось, и у него произошла остановка сердца и дыхания. Бригада незамедлительно начала реанимационные мероприятия.

После восьми минут интенсивных действий медикам удалось восстановить сердечный ритм и дыхание пациента. Успешная реанимация стала возможной благодаря оперативной и слаженной работе бригады скорой помощи.