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moldpres.md logomoldpres
5 Августа 2026, 14:27
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В Дрокиевском районе пять населённых пунктов объединяются в одну примэрию

Пять населённых пунктов Дрокиевского района приняли решение объединиться в одну примэрию, чтобы консолидировать своё развитие и обеспечить более эффективные услуги для граждан.

В Дрокиевском районе пять населённых пунктов объединяются в одну примэрию.
В Дрокиевском районе пять населённых пунктов объединяются в одну примэрию.

Они получат инвестиции в размере 28,1 миллиона леев, предоставленные правительством в виде стимулирующих выплат, передает moldpres.md

Речь идёт о населённых пунктах Никорены, Царьград, Антоновка, Первомайское и Фынтыница.

Согласно информации, представленной властями, 85 процентов примэрий Республики Молдова инициировали процесс добровольного укрупнения, что означает 761 примэрию из общего числа 890 существующих примэрий, или 90 процентов примэрий с численностью населения менее 3000 жителей. Для примэрий, участвующих в процессе, последует разработка проектов развития с учётом предоставляемых правительством стимулов, а для тех примэрий, которые не выбрали этот путь, будет проведено  нормативное объединение.

Правительство предоставляет примэриям, которые выбрали добровольное укрупнение, пакет стимулов на сумму более 6,5 миллиарда леев. Эти ресурсы предназначены для развития инфраструктуры, улучшения публичных услуг и укрепления административного потенциала новых образованных единиц.

Реформа местного публичного управления  запущена правительством в начале 2026 года и направлена на укрепление административного потенциала примэрий и улучшение публичных услуг. Населённые пункты, выбирающие добровольное укрупнение, получают увеличенные финансовые стимулы, которые будут инвестированы в развитие населенных пунктов и укрепление услуг для граждан.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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