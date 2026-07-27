Финансовые стимулы для подготовки процесса добровольного объединения получила 81 примэрия.

Правительство сообщает, что 81 мэрия получила первый финансовый стимул, предназначенный для подготовки процесса добровольного объединения органов местного публичного управления.

По данным властей, 24 группы мэрий получили в общей сложности 10 миллионов леев на консультационные услуги, разработку документации и подготовку инвестиционных проектов, передаёт ipn.md

Для этого этапа в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено около 170 миллионов леев. Согласно властям, на данный момент 175 муниципалитетов приняли окончательные решения о слиянии.

Стимул I предназначен для подготовки процесса объединения и может быть использован для приобретения необходимых консультационных услуг для новых мэрий. Фонды могут покрыть разработку необходимой документации для реорганизации, организацию публичных консультаций, подготовку инвестиционных проектов и технической документации, а также разработку плана реорганизации и институциональной интеграции после объединения.

Согласно Правительству, часть поданных заявок касается проектов с социальным влиянием, таких как модернизация детских садов и развитие систем городского общественного транспорта. Однако большая часть запрашиваемых ресурсов предназначена для создания 26 Унифицированных Центров Предоставления Государственных Услуг, которые должны облегчить доступ граждан к государственным услугам.

В то же время, власти готовят предоставление второго финансового стимула, предназначенного для инвестиций в объединенные сообщества. Он предусматривает поддержку в размере 3 тысяч леев на каждого жителя, деньги, которые будут инвестированы в модернизацию инфраструктуры и улучшение общественных услуг.

Средства для второго стимула предполагается включить в государственный бюджет на 2027 год и они будут распределены в соответствии с взятыми на себя обязательствами и графиком реализации реформы.