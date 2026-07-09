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moldpres.md logomoldpres
9 Июля 2026, 21:00
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Бузу: Пора принимать ответственные решения для будущего наших населённых пунктов

Процесс добровольного укрупнения завершится 31 июля, а затем, начиная с августа, правительство приступит к процессу нормативного укрупнения.

Бузу: Пора принимать ответственные решения для будущего наших населённых пунктов.
Бузу: Пора принимать ответственные решения для будущего наших населённых пунктов.

На добровольном этапе населённые пункты могут самостоятельно решить, с кем объединяться, как организовать свою администрацию и какие приоритеты развития установить, а правительство поддерживает сообщества стимулирующими мерами для развития, передаёт moldpres.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу призвал местных избранников использовать период, оставшийся до конца июля, для завершения обсуждений и принятия ответственных решений в интересах сообществ, которые они представляют. По словам Бузу, для примэрий с населением менее 3 000 человек укрупнение станет обязательным.

Бузу подчеркнул, что на добровольном этапе правительство предоставляет финансовую поддержку в размере 3 000 леев на каждого жителя объединённой примэрии, ресурсы для инфраструктурных проектов, до 1 миллиона леев на подготовку процесса укрупнения и ежегодную поддержку местного бюджета в течение трёх лет.

«Эти ресурсы доступны в рамках этапа добровольного укрупнения. Поэтому решение, принятое сейчас, даёт сообществу больше свободы и больший контроль над проектами, которые могут быть реализованы, будь то модернизация дорог, водопроводов, детских садов, школ или других публичных услуг», — пояснил генеральный секретарь правительства.

Алексей Бузу напомнил, что укрупнение не стирает идентичность села или города: название населённого пункта, традиции и сообщество сохраняются. Вместе с тем в населённых пунктах будут функционировать центры предоставления публичных услуг, а каждое сообщество будет иметь представительство в новой административной структуре.

«Мы призываем вас открыто обсуждать этот вопрос в сообществе, запрашивать информацию и принять это решение ответственно до 31 июля. Это возможность, с помощью которой сообщества могут самостоятельно определить своё будущее и воспользоваться поддержкой, предоставляемой на этом этапе реформы», — заключил Алексей Бузу.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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