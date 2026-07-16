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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 16:18
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Реформа местного управления: 4 населенных пункта Флорештского района объединят мэрии

Четыре населенных пункта Флорештского района решили объединиться в одну мэрию, чтобы предоставлять гражданам более эффективные государственные услуги и получить больше возможностей для развития.

Реформа местного управления: четыре населенных пункта Флорештского района объединят мэрии.
Реформа местного управления: четыре населенных пункта Флорештского района объединят мэрии.

Речь идет о населенных пунктах Черница, Чирипкэу, Кошерница и Гура Каменчий Флорештского района. После объединения у них будет одна мэрия с административным центром в Гура Каменчий, передает rupor.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу сообщил, что исполнительная власть предоставит этим общинам стимул для развития в размере 18,5 млн леев.

«Четыре сообщества объединяют свои ресурсы и опыт ради более качественных услуг, больших инвестиций и совместного будущего. Черница, Чирипкэу, Кошерница и Гура Каменчий — населенные пункты Флорештского района — будут иметь общую мэрию с административным центром в Гура Каменчий», — заявил Алексей Бузу.

По последним данным властей, 773 мэрии Республики Молдова официально начали процедуры добровольного объединения в рамках реформы по перестройке и укреплению местного публичного управления. Из них 112 населенных пунктов уже решили объединить административные структуры вокруг 24 районных центров.

Процесс добровольного объединения завершится 31 июля. После этого, начиная с августа, правительство начнет процедуру нормативного объединения, сообщил ранее Алексей Бузу.

На добровольном этапе населенные пункты самостоятельно решают, с кем объединяться, как организовать управление и какие направления развития определить. Правительство поддерживает такие сообщества финансовыми стимулами.

В конце января правительство объявило о запуске подготовки реформы местного публичного управления, направленной на модернизацию администрации и улучшение качества государственных услуг. После этого власти провели широкие общественные консультации и представили концепцию реформы.

Недавно парламент утвердил законодательные изменения, которые упрощают и совершенствуют процесс добровольного объединения административно-территориальных единиц. По данным властей, изменения были разработаны после консультаций, в которых приняли участие более 4 500 мэров и граждан.

На данный момент по всей стране утверждено более 400 решений о начале процесса добровольного объединения.

Источник
rupor.md logorupor
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