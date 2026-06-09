Владелец поля, на котором взорвался дрон, требует компенсацию за ущерб.

«Мужчина написал заявление в примэрию. Будем принимать меры. Это первый раз, у нас такого не было, дай бог, чтобы и последний. Как рассчитывать ущерб? Это очень сложно и тяжело эмоционально. Мы так сильно испугались из-за этого дрона, что дом трясло», - рассказала примар коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку, цитирует tvrmoldova.md

После того как следователи уехали, местные жители нашли в поле другие обломки дрона и забрали их домой — думают, что пригодятся в хозяйстве.

«Нашел кусок от крыла. И номер. Обломков не очень много — их забрали. Что нашёл — то и взял. Болты для трактора хороши», - поделился местный житель.

Взрыв был настолько сильным, что его почувствовали не только в Лопатне, но и в соседних сёлах. Люди говорят, что испугались — дома трясло, как при землетрясении.

«Нашли дрон — он был разорван на куски: двигатель, крылья, детали. Мы видели взрыв из дома. Двигатель лежал в 10–15 метрах. А дальше — куски крыльев, по винограднику. Взрыв был мощный. Всё длилось секунд десять, пока не закончилось топливо, а потом ещё две секунды — и огромная вспышка осветила сёла. Землю сильно тряхнуло, всё задрожало, собаки залаяли, куры закудахтали от страха. Я сказал, что буду спать на улице, чтобы видеть, если они прилетят, — не оставаться же в доме», - рассказал местный житель.

«Был звук, похожий на ракету. Закрыл окно — через три секунды раздался очень сильный грохот. Мы испугались, вышли на улицу, потом вышли все соседи. Было очень страшно, даже сегодня мы ещё не успокоились. Думала только о детях: что делать, как их спасти?», - рассказала женщина.

«Грохот было слышно аж в Жоре, все вышли на улицу. Было поздно, но на дороге стояло много людей. А потом многие пошли пешком посмотреть, что случилось», - рассказал житель села.

Напомним, что в ночь на 8 июня в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна упал и взорвался дрон. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что в Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия. В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время ночного массированного удара России по Украине на территории Молдовы упал "ещё один российский дрон".