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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 20:09
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В деле Людмилы Вартик проверяют события с 2025 года и действия нескольких человек

Следствие по делу Людмилы Вартик изучает не только обстоятельства ее гибели 3 марта, но и предшествовавшие ей события начиная с 2025 года, а также последующие действия. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

В деле Людмилы Вартик проверяют события с 2025 года и действия нескольких человек.
В деле Людмилы Вартик проверяют события с 2025 года и действия нескольких человек.

Прокуроры проверяют действия нескольких человек. Личности некоторых из них еще предстоит установить. В ведомстве заявили, что из-за этого доказательства требуют повышенной конфиденциальности, передает rupor.md

Дополнительная судебно-медицинская экспертиза завершена. По данным прокуратуры, она в целом подтвердила первоначальные выводы о том, что Людмила Вартик умерла от травм, полученных при падении с высоты. Заключение также содержит ответы на дополнительные вопросы следствия, однако содержание документа не разглашают.

Прокуратура отдельно разъяснила порядок доступа к материалам дела. Адвокаты и правопреемники потерпевшей могут знакомиться с документами по запросу и делать записи. Возможность копировать материалы ограничена, чтобы не помешать расследованию и не допустить публикации данных в Интернете.

Людмила Вартик погибла 3 марта после падения с высоты в Кишиневе. Расследование ведется по статье о домашнем насилии, повлекшем доведение до самоубийства. Обвиняемым по делу проходит ее супруг Дмитрий Вартик, который отрицает вину.

Источник
rupor.md logorupor
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