Экспертиза по делу Вартик близится к завершению: проект заключения направили в Румынию.

Адвокат Виолета Гашицой сообщила новые подробности по делу Людмилы Вартик.

По ее словам, проект судебно-медицинской экспертизы уже направлен эксперту из Румынии, участвующему в процедуре. Если не возникнет препятствий, этот этап будет завершен в ближайшие дни, передает unimedia.info

Гашицой уточнила, что после завершения экспертизы сторона защиты запросит у органа уголовного преследования доступ к экспертному заключению, чтобы ознакомиться с его выводами.

«Наконец проект судебно-медицинской экспертизы был направлен в Румынию врачу-эксперту, участвующему в этой процедуре. Если не возникнет препятствий, в ближайшие дни этот этап должен быть завершен.

После этого нам предстоит получить от органа уголовного преследования доступ к экспертному заключению, чтобы ознакомиться с выводами специалистов. На данный момент я не могу сообщить никаких других деталей, поскольку мы сами их не знаем. Только после изучения экспертизы мы сможем понять, ответили ли эксперты на все вопросы, поставленные по этому делу, и является ли заключение полным», — заявила адвокат.

Параллельно защита ожидает официальных ответов от властей относительно проведения следственного эксперимента. Он должен был прояснить ключевые обстоятельства падения Людмилы Вартик, в том числе высоту, с которой она упала, а также другие технические детали, необходимые для установления обстоятельств произошедшего.

По имеющейся на сегодняшний день информации, специалисты и техническое оборудование, необходимые для проведения этой процедуры, до сих пор не найдены. При этом защита ожидает официальный ответ компетентных органов.

Что касается экспертизы одежды, ситуация остается без изменений. Как ранее сообщалось, официальный ответ полиции заключается в том, что эта одежда отсутствует в материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По словам адвоката, она была уничтожена уже давно.