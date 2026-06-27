Адвокаты требуют возбуждения нового уголовного дела против третьего лица по делу Вартик.

Адвокат Виолета Гашицой заявляет, что поступила просьба о возбуждении нового уголовного дела против третьего лица по делу о смерти Людмилы Вартик, но прокуратура отказала.

Позже решение было обжаловано в суде, и следственный судья распорядился провести повторное изучение материалов, передает unimedia.info

«Я подала еще одно заявление в прокуратуру с просьбой возбудить новое уголовное дело. На этот раз против третьего лица. Прокуратура в итоге отказала мне. Я обжаловала этот отказ, и 10 или 12 июня следственный судья принял мое заявление и направил дело на повторное изучение в прокуратуру. Посмотрим, что прокуратура скажет нам на этот раз», — сказала Виолета Гашицой.

Адвокат отметила, что это «пока не означает, что кто-то виновен или нет, но это означает, что прокуратура будет расследовать поданное ими заявление и четко разъяснит ситуацию, ответив на все возникшие вопросы».

Адвокат Виолета Гашицой объяснила, что экспертиза по делу Людмилы Вартик задерживается из-за процессуальных препятствий и отсутствия необходимого финансирования, отметив, что эксперты из Республики Молдова и Румынии не смогли завершить свои выводы, и семья продолжает ждать результатов, чтобы узнать правду по делу.

Людмила Вартик скончалась 3 марта, предположительно, выбросившись с высокого этажа жилого дома в Кишиневе. Позже в общественном пространстве появились утверждения о том, что женщина стала жертвой домашнего насилия и что её муж, занимавший в то время пост вице-председателя районного совета Хынчешт, избивал её. Он и его адвокаты отрицали эти обвинения.

Уголовное расследование было начато по факту домашнего насилия и подстрекательства к самоубийству в связи с подозрениями в том, что женщина подвергалась насилию в течение длительного времени.