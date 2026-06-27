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unimedia.info logounimedia
27 Июня 2026, 16:00
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Адвокаты требуют возбуждения нового уголовного дела против третьего лица по делу Вартик

Адвокат Виолета Гашицой заявляет, что поступила просьба о возбуждении нового уголовного дела против третьего лица по делу о смерти Людмилы Вартик, но прокуратура отказала.

Адвокаты требуют возбуждения нового уголовного дела против третьего лица по делу Вартик.
Адвокаты требуют возбуждения нового уголовного дела против третьего лица по делу Вартик.

Позже решение было обжаловано в суде, и следственный судья распорядился провести повторное изучение материалов, передает unimedia.info

«Я подала еще одно заявление в прокуратуру с просьбой возбудить новое уголовное дело. На этот раз против третьего лица. Прокуратура в итоге отказала мне. Я обжаловала этот отказ, и 10 или 12 июня следственный судья принял мое заявление и направил дело на повторное изучение в прокуратуру. Посмотрим, что прокуратура скажет нам на этот раз», — сказала Виолета Гашицой.

Адвокат отметила, что это «пока не означает, что кто-то виновен или нет, но это означает, что прокуратура будет расследовать поданное ими заявление и четко разъяснит ситуацию, ответив на все возникшие вопросы».

Адвокат Виолета Гашицой объяснила, что экспертиза по делу Людмилы Вартик задерживается из-за процессуальных препятствий и отсутствия необходимого финансирования, отметив, что эксперты из Республики Молдова и Румынии не смогли завершить свои выводы, и семья продолжает ждать результатов, чтобы узнать правду по делу.

Людмила Вартик скончалась 3 марта, предположительно, выбросившись с высокого этажа жилого дома в Кишиневе. Позже в общественном пространстве появились утверждения о том, что женщина стала жертвой домашнего насилия и что её муж, занимавший в то время пост вице-председателя районного совета Хынчешт, избивал её. Он и его адвокаты отрицали эти обвинения.

Уголовное расследование было начато по факту домашнего насилия и подстрекательства к самоубийству в связи с подозрениями в том, что женщина подвергалась насилию в течение длительного времени.

Источник
unimedia.info logounimedia
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